Cet iPhone perdu 3 jours au fond d’une rivière fonctionne toujours, le réveil continuait de sonner

Un iPhone est tombé dans une rivière de l'Idaho (Etats-Unis) par accident. Trois jours après la perte de son smartphone, le propriétaire est revenu sur place avec une équipe de plongeurs. Surprise : l'iPhone fonctionne toujours à merveille. Le réveil programmé par l'utilisateur était d'ailleurs en train de sonner !

En compagnie de sa femme et de ses amis, Tom Adams a décidé de faire un tour de kayak sur la Snake River, une rivière qui irrigue tout le nord-ouest des Etats-Unis. Malheureusement, le kayak a basculé à proximité de la rampe de bateaux.

Lors de l'incident, Tom a perdu son nouvel iPhone, ses clés, sa canne à pêche et son portefeuille, rapporte le East Idaho News, un média local. Bien décidé à récupérer ses objets personnels, il a demandé l'aide d'une équipe de plongeurs.

Lire également : Le chargeur MagSafe a permis de repêcher un iPhone 12 au fond d’un canal

Le réveil de l'iPhone sonnait lorsqu'il est sorti de l'eau

Trois jours après l'accident de kayak, les plongeurs ont rapidement mis la main sur les affaires de Tom, dont l'iPhone. “À notre grand étonnement, le téléphone était toujours allumé ! L'alarme de mon réveil du dimanche matin sonnait encore” explique Tom Adams, heureux d'avoir pu récupérer son smartphone. L'eau de la rivière n'avait pas altéré le fonctionnement de l'appareil, qui disposait visiblement d'une réserve d'autonomie.

Malheureusement, l'article ne précise quel modèle d'iPhone s'est retrouvé au fond de la rivière. Sur la photo partagée par le média, on aperçoit un iPhone dépourvu de bouton Touch ID. Il s'agit donc d'un iPhone avec encoche et Face ID. L'iPhone étant glissé dans une coque de protection, il n'est pas possible de déterminer de quelle édition il s'agit.

Il dispose donc au moins d'une certification IP67 qui garantit que le smartphone peut survire à une profondeur d’un mètre jusqu’à 30 minutes d'immersion. Pour mémoire, les iPhone 12, les derniers fleurons d'Apple, ont une certification IP IP68. Ils peuvent donc survivre 30 minutes dans 6 mètres de profondeur.

Ce n'est pas la première fois qu'un iPhone perdu au fond d'un lac ou d'une rivière survit pendant une longue période sans le moindre dégât. Récemment, nous vous rapportions qu'un iPhone 11 Pro Max avait survécu pendant un an dans un lac gelé de Taïwan.

Source : East Idaho News