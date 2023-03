iPhone : hommes et femmes préfèrent des modèles différents selon cette étude

Les hommes et les femmes partagent-ils les mêmes préférences dans le choix de leur iPhone. Cette dernière étude réalisée par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) apporte une réponse à cette interrogation.

Aux Etats-Unis, l'hégémonie d'Apple est incontestable, comme en témoignent ces chiffres dévoilés par un récent sondage : 90% des 13-25 ans possèdent un iPhone au pays de l'Oncle Sam.

De fait, pas étonnant de voir de nombreux rapports et analyses fleurir sur l'entreprise américaine. Et bien justement, le cabinet d'études CIRP, pour Consumer Intelligence Research Partners, s'est penché sur les préférences des utilisateurs et utilisatrices concernant le choix de leur iPhone.

Hommes et femmes ont des goûts différents pour leur iPhone

On apprend notamment dans ce rapport que les hommes et les femmes jettent leur dévolu sur des modèles différents. Selon les données récoltées, les hommes sont plus enclins à se tourner vers une version Premium, à savoir un iPhone Pro ou Pro Max tandis que les femmes se tournent plutôt vers le modèle de base.

Ainsi, 12 % des clientes sondées ont acheté un iPhone 14 ou 14 Plus en 2022, contre 8% pour leurs homologues masculins. Concernant les modèles haut de gamme, ils montent à 41% pour les hommes, contre 33% pour les femmes.

Attention toutefois, ces écarts se réduisent étrangement sur les précédentes générations. En effet, 37% des sondés hommes et femmes confondus ont acheté un iPhone 12 ou 13 de base ou Mini, tandis que 7% des personnes interrogées ont fait l'acquisition d'un iPhone SE.

La CIRP botte en touche pour expliquer ces disparités

Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces disparités entre les sexes dans le choix du modèle d'iPhone ? Sur ce point, le CIRP a préféré ne pas se mouiller et se contenter d'apporter ces différents constats sans les contextualiser. “Nous n'allons pas explorer les questions de genre plus larges sur la motivation derrière les choix d'iPhone”.

Le cabinet poursuit : “Notre base de données n'aborde pas les questions d'égo, de confort technologique, d'habitudes en termes de photographie ou de différences physiologiques comme la taille des mains liées au choix d'un téléphone haut de gamme. Nous laissons cette spéculation au lecteur”, écrit Consumer Intelligence Research Partners.

Pour rappel, une autre étude centrée sur Apple a mis en lumière la loyauté jusqu'au boutiste des jeunes américains pour la marque. Selon ce rapport, avoir un smartphone Android peut être un motif de rupture pour les 13/25 ans américains !