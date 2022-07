iPhone : attention, ces 84 applications vident votre compte bancaire en toute discrétion

Les chercheurs en sécurité informatique de VPNCheck mettent en garde les propriétaires d'iPhone contre 84 applications frauduleuses. Toujours disponibles actuellement sur l'App Store, ces applis ont pourtant été signalées par Avast en mars 2021… Elles utilisent des systèmes d'abonnements hors de prix pour facturer les utilisateurs à leur insu.

Si Apple a toujours assuré que son modèle fermé protège les usagers contre les pirates et les arnaques, l'App Store est loin d'être une boutique d'applis sans risque. Déjà en avril 2022, deux chercheurs en sécurité informatique ont constaté l'explosion des arnaques et autres applications dangereuses sur l'App Store iPhone et Mac.

Ces experts se demandent toujours comment ces applis ont pu passer entre les mailles du filet de l'App Review, dont les processus de vérifications sont pourtant réputés comme particulièrement stricts. En mars 2021, les chercheurs en cybersécurité d'Avast ont mis en garde les utilisateurs contre des menaces similaires.

En effet, l'éditeur du célèbre antivirus avait publié une liste de 133 applications frauduleuses disponibles sur l'App Store. Il s'agissait pour la grande majorité de “fleecewares”, des applis sommaires conçues pour escroquer les utilisateurs en leur facturant des frais d'abonnements excessifs et généralement difficiles à annuler. Si ces applications n'attaquent pas les utilisateurs et ne menacent pas leurs données personnelles comme un ransomware, la finalité reste la même : obtenir de l'argent.

A lire également : Ces applications iOS et Android très populaires sont des arnaques, désinstallez-les rapidement !

Attention à ces 84 applis malveillantes présentes sur l'App Store

Or et d'après le site spécialisé VPNCheck, plus d'un an après les révélations d'Avast, 84 applis malveillantes parmi les 133 sont toujours disponibles en téléchargement sur l'App Store. Ces applications frauduleuses totalisent 500 millions de téléchargements, et auraient généré un bénéfice de 365 millions de dollars d'après les estimations de VPN Check. Toujours selon les spécialistes du suite, ces applis rapportent pas moins de 100 millions de dollars par an.

Alors comment expliquer la présence de ces applis malveillantes ? D'après VPN Check, “il n'est peut-être pas dans l'intérêt d'Apple de s'attaquer au problème”. Pour cause, ces applications rapportent énormément d'argent, dont une part revient forcément à Apple, que ce soit via la fameuse commission de 30% ou bien via l'argent investi par les développeurs pour diffuser des publicités sur l'App Store.

“Il est presque ridicule de constater à quel point il est facile d'identifier ces applications en se basant uniquement sur des informations accessibles au public. Il suffit de lire certaines critiques à une étoile sur l'App Store. Nous n'avons aucun doute qu'Apple finira par résoudre ce problème. Il est juste dans leur intérêt que cela prenne beaucoup, beaucoup de temps”, assure VPN Check. Pour plus de prudence, on vous conseille vivement de consulter la liste complète des 84 applis malveillantes disponible sur l'article de VPN Check.