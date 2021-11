L’iPhone et l’Apple Watch pourront bientôt détecter les accidents de voiture et appeler les secours

L'iPhone et l'Apple Watch seront bientôt capables de détecter les accidents de voiture. Une fois qu'un incident de la route a été repéré, les appareils d'Apple pourront automatiquement contacter les services de secours.

D'après les informations du Wall Street Journal, Apple développe actuellement une fonctionnalité capable de détecter les accidents de voiture. Intégrée à l'iPhone et à l'Apple Watch, cette option vise à réduire le laps de temps entre un incident de la route et l'arrivée des services d'urgence. Le média affirme que l'option est apparue dans des documents internes d'Apple.

Pour mettre au point cette fonctionnalité, le géant de la Silicon Valley exploite toutes les données enregistrées par les capteurs de ses appareils, dont l'accéléromètre. Ce capteur, intégré aux iPhone, est capable de repérer un pic de gravité soudain ou un impact brutal.

Apple veut que l'iPhone détecte les accidents de voiture, comme les Google Pixel

D'après le Wall Street Journal, Apple teste depuis un an cette technologie grâce aux données partagées anonymement par les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch. Dans le cadre de cette expérimentation, les appareils de la marque ont déjà détecté plus de 10 millions d'accidents de voiture. 50 000 des incidents repérés se sont suivis d'un appel aux services de secours.

Une fois qu'un accident de la route a été repéré, le smartphone ou la montre connectée de l'utilisateur va automatiquement passer un appel aux services d'urgence. L'option se rapproche de la détection de chutes intégrée aux Apple Watch depuis la Series 4. Cette option est capable de repérer quand le porteur de la montre a fait une chute. Si l'utilisateur ne bouge pas pendant 60 secondes après la chute, la montre lance un appel à l'aide et fournit l'emplacement exact du porteur aux services de secours.

Cette fonctionnalité n'est pas entièrement révolutionnaire. Depuis 2019, les Pixel de Google sont déjà capables d'identifier les accidents de voiture et de contacter les secours. Cette fonctionnalité, disponible sur tous les smartphones de la gamme à partir du Pixel 3, repose sur l' application Sécurité Personnelle inaugurée sur les Pixel 4. Quoi qu'il en soit, Apple devrait intégrer cette nouveauté à ses iPhone et Apple Watch dès l'année prochaine. Citant des sources proches du dossier, le Wall Street Journal assure que la date de déploiement de l'option n'a pas encore été définie.

