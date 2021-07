L'Apple Watch a une nouvelle fois sauvé une vie. Mike Yager, un américain de 78 ans, a fait une grave chute devant chez lui. Blessé et inconscient, l'homme doit sa survie à sa montre connectée, qui grâce à la détection de chute, a pu appeler les secours et leur transmettre la position de Mike.

Voilà un autre miraculé sauvé par son Apple Watch. Après l'histoire de cet homme piégé dans un lac gelé sauvé par sa montre, ou encore cette femme qui a échappé à un enlèvement grâce à son Apple Watch, c'est au tour de Mike Yager, un américain de 78 ans, de devoir une fière chandelle à sa montre connectée signée Apple.

Alors qu'il s'apprêtait à passer le pas de la porte de sa maison, située à Summerfield en Caroline du Nord, l'homme fait une chute brutale dans son allée. Inconscient et avec le nez cassé, les minutes sont comptées par Mike Yager. Problème, personne ne peut l'aider, sa femme est partie en ville pour au moins deux heures.

Heureusement pour lui, il portait son Apple Watch au poignet. En raison de son âge avancé, la détection des chutes était activée par défaut sur sa montre connectée. L'appareil détecte évidemment l'incident, et essaie de réveiller Mike en envoyant des vibrations dans son poignet et en émettant une alarme. Au bout de 45 secondes, Mike ne donne toujours aucun signe de vie.

L'Apple Watch détecte la chute et prévient les secours

Comme le veut le protocole, l'Apple Watch prévient alors les secours et compose le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis, et demande une assistance médicale au plus vite sur la position de Mike Yager. Les pompiers ont rapidement trouvé l'homme étendu au sol et lui ont porté les premiers soins. Fait amusant, Mike Yager ne savait même pas que l'Apple Watch était capable d'appeler les secours et de transmettre sa position.

“La première chose que j'ai demandée aux pompiers c'est : Comment avez-vous vu qu'il fallait venir ici ? Et ils ont répondu : votre montre nous a envoyé un message. Et j'ai dit : Quoi ?”, raconte le septuagénaire. Pour Lori, l'épouse de Mike, il n'y a pas aucun doute sur le fait que l'Apple Watch a sauvé la vie de son mari : “Je pense que le fait qu'elle ait appelé les secours alors qu'il était inconscient est la clé, car je ne devais pas rentrer avec deux heures et qui sait ce qui se serait passé avant mon retour à la maison”, assure-t-elle.

Pour rappel, si l'Apple Watch sauve de plus en plus de personnes, les appels d'urgence accidentels inondent également les services de police et de secours. De nombreux utilisateurs déclenchent la fonctionnalité par inadvertance en appuyant sur le bouton durant leur sommeil par exemple.

Source : PhoneArena