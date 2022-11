Apple veut dire adieu à la formule “Dis Siri” mais pourrait s’en mordre les doigts

Il se peut qu’à l’avenir, vous déclenchiez beaucoup plus souvent Siri par accident. En effet, selon le journaliste Mark Gurman, Apple réfléchit à la possibilité de lancer l’assistant vocal simplement en prononçant son nom, suivi d’une commande. Autant dire que le simple fait de l’évoquer dans une conversation va s’avérer risqué.

Depuis le lancement de Siri sur ses iPhone, Apple n’a eu de cesse d’améliorer son assistant vocal. Mais, alors que ce dernier a eu droit à de multiples mises à jour et intégration sur les appareils de la firme, même très probablement sur l’Apple Car à venir, cette dernière n’a toujours pas réglé un problème pourtant bien agaçant. Siri a la fâcheuse tendance à se déclencher sans aucune raison.

Bien sûr, celle-ci n’est pas la seule dans ce cas. Il arrive régulièrement que tous les assistants vocaux, que ce soit ceux de Google ou d’Amazon, se lancent par erreur à la simple évocation de leur nom. Et si ce souci est bien fâcheux pour leurs utilisateurs, Apple semble n’en avoir que faire et pourrait même aggraver un peu plus la situation. C’est en tout cas ce que rapporte le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg.

Apple veut déclencher Siri simplement par son nom

Selon ce dernier, Apple souhaiterait « simplifier » l’opération en supprimant le «Dis » de la commande de déclenchement de Siri. Autrement dit, l’assistant vocal pourrait être invoqué simplement par son nom, suivi d’une commande. Bien sûr, de nombreux obstacles se dressent sur la route d’une telle mise à jour, notamment les différentes prononciations de Siri selon les langues et les accents de chacun.

Mais surtout, il reviendra à Siri de faire la part des choses entre une véritable intention de l’appeler et la simple évocation de son nom dans une conversation. Autant dit que la chose s’annonce d’ores et déjà très compliquée, au vu du nombre d’accidents déjà déclenchés à ce jour. Mark Gurman explique d’ailleurs que l’on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera dévoilée, bien que l’on peut imaginer la chose pour le lancement du nouvel Homepod de la firme.

Source : Bloomberg