Apple Car : vous pourrez contrôler la voiture avec votre iPhone et avec Siri

L'Apple Car sera 100% autonome. Pour communiquer avec la voiture, il sera possible d'utiliser l'assistant vocal intégré aux iPhone et iPad, Siri. Il sera notamment possible d'indiquer une destination sur l'écran de votre smartphone ou à la voix.

L'Apple Car, la future voiture électrique de la marque californienne, est en cours de développement dans les laboratoires de Cupertino. Aux dernières nouvelles, Apple se focalise sur la conception d'une voiture 100% autonome, sans volant ni pédale.

Après avoir réorganisé la division consacrée au projet, Tim Cook aurait décidé de tout miser sur la conduite autonome. D'après un nouveau brevet repéré par Patently Apple, il semble qu'il sera possible d'interagir avec la voiture à l'aide d'un des appareils de la marque, comme l'iPhone.

Lire aussi : la puce dédiée au pilote automatique de l'Apple Car est en développement

Apple Car : vous pourrez indiquer la destination sur l'écran de votre iPhone

Les descriptifs inclus dans le brevet détaillent un “système de guidage” taillé sur mesure pour la voiture autonome. Dans le brevet, Apple précise qu'un véhicule autonome est “capable de détecter son environnement et de naviguer vers des destinations avec peu ou pas d'interaction des occupants”.

Au vu des dernières fuites, l'Apple Car ne devrait pas nécessiter la moindre interaction de la part d'un humain. L'utilisateur devra cependant indiquer où il souhaite se rendre. D'après le brevet, il pourra indiquer la destination directement sur l'écran de son iPhone. Apple prévoit en effet que le propriétaire de la voiture puisse utiliser l'écran tactile d'un iPhone ou d'un iPad pour encoder la destination, probablement dans le biais d'Apple Maps.

Cerise sur le gâteau, il semble qu'il sera possible d'indiquer une destination, une direction ou “un point d'arrêt”, avec la voix. Siri, l'assistant vocal des iPhone et iPad, permettra de communiquer avec la voiture. On imagine qu'il sera également possible de se servir de l'Apple Watch à cet effet. Ce n'est pas tout. Il sera également possible de contrôler la voiture en faisant des gestes. Le brevet décrit la possibilité d'indiquer une place de parking à l'Apple Car en faisant des gestes de la main.

En attendant des informations officielles, rien n'indique qu'Apple ait vraiment l'intention d'exploiter cette technologie décrite dans le brevet. Il n'est pas rare que le groupe brevette des technologies sans jamais les intégrer à des produits, uniquement afin de sécuriser ses inventions. Pour mémoire, l'Apple Car devrait arriver sur le marché en 2025. La présentation pourrait être organisée plusieurs mois avant l'arrivée dans les magasins.

Source : Patently Apple