Vous avez le premier iPhone SE ? Ne le cassez pas, il est presque irréparable

Apple a ajouté plusieurs produits à sa liste d’obsolètes. Parmi eux, se trouve le premier iPhone SE, sorti en 2016. Il est désormais considéré comme « vintage ». Cela veut dire qu’Apple ne produit plus de pièces détachées pour ce téléphone. Mais, si vous êtes propriétaire d’un iPhone SE de 2016, les réparations restent en pratique possibles. Explications.

Régulièrement, Apple abandonne le suivi logiciel et matériel de ces produits. Cela commence généralement par l’arrêt des mises à jour du système d’exploitation. Cette année, Apple a notamment décidé de ne plus mettre à jour iOS sur les iPhone 8, 8 Plus et X, tous trois sortis en 2017. Leur propriétaire ne peuvent donc pas installer iOS 17, la dernière version du système d’exploitation. En revanche, ils continueront recevoir des mises à jour de sécurité.

L’étape suivante est l’abandon du suivi matériel. Cela veut dire qu’Apple arrête progressivement de produire des pièces détachées. 5 ans après la fin de la commercialisation en Apple Store, une plate-forme est considérée par la firme comme « vintage ». Puis, deux ans après, elle passe dans la catégorie « obsolète ». La différence entre les deux est simple : un produit vintage peut encore être restauré en Apple Store ou chez un réparateur agréé jusqu’à la limite des stocks de pièces disponibles. Un produit obsolète ne l’est plus.

L'iPhone SE de 2016 est quasiment obsolète chez Apple

Récemment, un iPad et un iPhone ont rejoint la liste des produits « vintage ». Cela veut dire que le support matériel va commencer à être limité. Il s’agit des iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération et de l’iPhone SE de 1ère génération. Ce dernier est sorti en 2016. Et Apple a arrêté de le vendre en septembre 2018. Cela fait donc 5 ans, presque jour pour jour. Si vous êtes donc l’heureux propriétaire de ce smartphone considéré comme « néo-rétro » à son lancement, vous avez deux ans pour trouver son remplaçant. Les rumeurs affirment d’ailleurs qu’un quatrième iPhone SE serait en préparation pour 2025.

Cela signifie-t-il pour autant que l’iPhone SE de 2016 est en fin de vie ? En théorie, oui. En pratique, pas tout à fait. En effet, même si Apple arrête de produire des pièces détachées pour ce téléphone, vous avez d’abord un délais de 2 ans avant qu’il soit obsolète. Et après cette limite, vous avez toujours la possibilité de vous adresser à des réparateurs non-agréés qui utilisent des pièces détachées de seconde main ou compatibles (c’est-à-dire non officielle). Les mêmes pièces qui sont utilisés sur le marché du reconditionné. D’ailleurs, vous pouvez toujours, à l’heure où nous écrivons ces lignes, acheter un iPhone SE 2016 reconditionné dans un très bon état pour une centaine d’euros.

L’iPhone SE 2016 sera l’un des derniers smartphones d’Apple à bénéficier de 5 ans de mise à disposition des pièces détachées. En effet, la loi française oblige tous les constructeurs à fournir des pièces détachées pendant 7 ans pour tous les produits commercialisés après le 31 décembre 2020. Traduction : si un iPhone pouvait encore être acheté neuf chez Apple le 1er janvier 2021, il bénéficie de 7 ans de support matériel.