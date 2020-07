Apple : les ventes d’iPhone ont explosé à hauteur de 225% en Chine

Apple vient de signer un trimestre record en Chine, en vendant 7,4 millions d’iPhone. Une explosion en trompe l’œil notamment due à la sortie d’un nouveau modèle, mais également à la pandémie de coronavirus qui fausse les chiffres.

C’est un nouveau record que vient de signer Apple. Le constructeur américain a en effet enregistré une progression de 225% de ses ventes en Chine pour ce deuxième trimestre 2020. Si le chiffre est impressionnant, il est toutefois trompeur, notamment à cause du coronavirus. Cependant, cela reste une excellente performance.

Au deuxième trimestre 2020, de la période allant de début avril à fin juin, Apple a vendu 7,4 millions de téléphones dans l’Empire du Milieu. Comparé avec Huawei, qui a vendu lui 36,6 millions de terminaux sur la même période, cela paraît peu. Mais c’est la progression qui est intéressante ici.

Le coronavirus a obligé nombre de boutiques physique à fermer, ce qui a pesé sur les ventes de smartphones. Une fois celles-ci rouvertes, les smartphones se sont logiquement plus vendus, d’où la progression de 225% pour Apple. Ajoutons à cela la sortie de l’iPhone SE et la grosse popularité de l’iPhone 11 dans le pays, et nous avons ce chiffre proche de l’absurde.

Le coronavirus chamboule toutes les ventes

En réalité, la comparaison est plus juste avec le deuxième trimestre 2019. Ici, Apple connaît une progression de l’ordre de 32%, ce qui est là encore une excellente performance. A titre de comparaison, Huawei connaît lui une progression de 14% de ses ventes sur la même période.

De bons chiffres renforcés par le fait que le marché global du smartphone en Chine a baissé de 17% sur la même période en termes de ventes. Apple pourrait connaître un nouveau rebond lors du quatrième trimestre de 2020 avec la sortie de son iPhone 12, prévu pour être présenté en septembre.

Notons que dans le top 5 des constructeurs les plus performants en Chine sur cette période, nous trouvons également Oppo, Vivo et Xiaomi. Fait intéressant, un tiers des terminaux vendus dans le pays sont compatibles 5G, ce qui en fait le premier marché dans ce domaine.