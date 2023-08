iPhone : Apple commence à rembourser 500 millions de dollars à certains clients, qui est concerné ?

Pour ne pas être jugé dans l’affaire du ralentissement des vieux iPhone datant de 2017, Apple a accepté de mettre 500 millions $ sur la table, en vue d’un arrangement amiable. Les plaignants vont commencer à recevoir les chèques, mais ils risquent d’être déçus.

Les accusations portées contre Apple dans ce recours collectif déposé en 2017 sont graves, très graves même. Des clients s’étaient plaints d’une dégradation importante des performances de leur iPhone après une mise à jour du système d’exploitation. Depuis lors, Cupertino n’a de cesse de nier tout méfait ou toute mauvaise intention. Et face à l’ampleur de l’amende encourue, deux milliards de dollars, rien qu’au Royaume-Uni, la firme a très rapidement décidé de trouver un arrangement amiable, bien moins coûteux.

Tout en continuant d’affirmer que le bridage des performances des vieux iPhone avait été mis en place pour les empêcher de s’éteindre lorsqu’on leur impose des tâches trop exigeantes, Apple a donc accepté, dès 2020, de payer 500 millions $ aux plaignants. La redistribution a pris plus de trois ans parce que certains clients lésés avaient déposé des recours supplémentaires, ce qui a d’autant plus ralenti la procédure judiciaire.

Apple va distribuer 500 millions de dollars aux clients dont elle a ralenti les iPhone

Maintenant que le recours a été refusé par un tribunal américain, l’heure de redistribuer le pactole est arrivée. Après l’annonce de cette « class action », la justice a laissé plusieurs mois aux clients éventuellement lésés pour s’inscrire sur la liste des plaignants. Près de trois millions de personnes ont demandé une compensation.

En effet, après toutes les déductions en vigueur, les plaignants n’auront chacun droit qu’à un chèque de 65 $, soit environ 60 €. Ce chiffre est encore à confirmer, car les juristes doivent statuer sur la recevabilité de chaque dossier au cas par cas. Les téléphones concernés par cette affaire sont les iPhone 6, 6 Plus, 6 s, 6 s Plus et SE fonctionnant sous iOS 10.2.1 ou ultérieur avant le 21 décembre 2017, et les iPhone 7 et 7 Plus fonctionnant sous iOS 11.2 ou une version ultérieure avant cette date.