Android 11 est utilisée sur un quart des smartphones, mais ce n’est pas la version la plus populaire

Google avait pour habitude avant 2018 de publier les données de distribution d'Android tous les mois, mais depuis, la société ne publie les chiffres qu’une fois par an. Google a enfin rendu publiques les dernières données pour 2021, qui montrent quelle version d’Android est la plus utilisée.

Android 11 a peut-être connu un taux d’adoption record après sa sortie l’année dernière, mais ce n’est toujours pas la version la plus utilisée. Les données partagées par Google ne comprennent pour l’instant pas Android 12, il devra encore patienter avant de savoir si la nouvelle version sortie il y a un peu plus d’un mois a réussi a été adoptée rapidement.

Selon le rapport publié dans Android Studio, Android 11 R est utilisée sur 24,3 % du total des appareils Android actifs, soit près d’un quart d’entre eux. Cependant, ce n'est pas la version d'Android la plus populaire. En effet, elle est un peu à la traine derrière Android 10, qui prend la première place avec une part de marché de 26,5 %. Celle-ci avait été rapidement adoptée par les utilisateurs, puisque seulement 10 mois après sa sortie, 400 millions d’appareils l’utilisaient déjà.

À lire également : Toute l’histoire et la chronologie d’Android

Quelles sont les versions d’Android les plus utilisées ?

Après Android 10 et Android 11, la version la plus populaire est Android 9 Pie, avec 18,2 % de part de marché. Présentée en 2018, celle-ci est toujours utilisée par près d’un cinquième des appareils Android actifs dans le monde. On retrouve ensuite Android 8.1 Oreo à 9,7 % de part de marché et Android 8.0 Oreo à 4,0 %.

Il est intéressant de noter que les anciennes versions d’Android ne deviennent pas forcément les moins utilisées, puisque Android 7.1 Nougat n’est présent que dans 2,9 % des appareils, contre 3,4 % pour Android 7.0 Nougat et même 5,1 % pour Android 6.0 Marshmallow. Cette dernière, sortie il y a plus de 6 ans, est encore aujourd’hui étonnement populaire.

Certains des appareils les plus récents peuvent déjà installer la nouvelle mise à jour Android 12, dont notamment les smartphones Pixel de Google. De son côté, Samsung a également débuté le déploiement d’Android 12 avec One UI 4 sur ses Galaxy S21 de 2021, mais il faudra attendre l’année prochaine pour que d’autres smartphones soient compatibles. Les autres fabricants devraient eux aussi bientôt commencer à déployer la mise à jour sur leurs smartphones haut de gamme.

Source : 9to5Google