L’iPhone 14 Pro passe à prix cassé avec cette double promotion pour la rentrée, vite !

Vous rêvez d’un monde où l'on peut s'offrir un iPhone performant sans se ruiner ? Alors vous devriez faire un tour sur le site de Certideal, le spécialiste français du reconditionné. En ce moment, l'iPhone 14 Pro profite d'une double promotion, voire d'une triple si vous êtes abonné Free Mobile. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un iPhone puissant, polyvalent mais aussi abordable ? Vous pensez que c'est Impossible à trouver ? Pourtant, nous avons trouvé pour vous une super offre sur l’iPhone 14 Pro. Si son prix de lancement à 1329 euros en faisait un modèle de luxe, il est aujourd'hui disponible bien moins cher.

En effet, vous pouvez le trouver en reconditionné sur le site de Certideal pour seulement 554,99 euros. Et en utilisant le code promo RENTREE10, le prix baisse encore de 10 euros et passe à 544,99 euros. Si vous êtes abonné Free ou si vous souhaitez le devenir, vous pourrez profiter de 5% de réduction supplémentaire et vous offrir L'iPhone 14 Pro pour la modique somme de 517,24 euros. Pour un smartphone de cette qualité, c'est une affaire à ne surtout pas manquer.

CertiDeal casse le prix de l’iPhone 14 Pro, profitez-en !

CertiDeal est la référence en France pour l’achat d'iPhones reconditionnés. Vous pourrez y trouver des modèles testés sur 30 points de contrôle cruciaux et réparés en France si nécessaire. Votre iPhone bénéficie ainsi d'une garantie de 24 mois, comme sur un modèle neuf.

L'achat de votre iPhone 14 Pro est donc plus économique mais aussi plus écologique puisqu'il s'agit d'un smartphone déjà existant. Chaque appareil récupéré par Certideal est directement vérifié dans leurs ateliers techniques basés en France pour avoir moins d'intermédiaires et donc des tarifs au plus bas. En plus, vous disposez d’une garantie de satisfaction ou de remboursement pendant 21 jours. Vous ne prenez donc aucun risque d'être déçu.

iPhone 14 Pro : le choix de smartphone idéal

L'iPhone 14 Pro tourne avec la puissante puce Apple A16 Bionic. L'écran est une magnifique dalle OLED LTPO 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Si on rajoute en plus une luminosité maximale de 2000 nits, on a l'un des meilleurs écrans disponibles sur un smartphone, tour simplement.

La photo et la vidéo sont toujours les points forts des iPhone Pro et l’iPhone 14 Pro ne déroge pas à la règle. À l'arrière, on retrouve un triple capteur avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP qui assure une excellente polyvalence et qui vous permettra de faire toujours le bon cliché ou la bonne séquence vidéo.