iPhone 18 : son design et ses coloris fuitent déjà (et le bloc photo fait plus « Pro »)

Alors qu’Apple nous a longtemps habitués à lancer son nouvel iPhone « classique » en même temps que ses déclinaisons Pro et Pro Max lors de sa traditionnelle keynote de rentrée, la marque à la pomme croquée a changé son fusil d’épaule cette année : l’iPhone 18 devrait être officialisé au printemps prochain. Une fuite vient toutefois d’en dévoiler un premier aperçu.

Cette année, Apple a bouleversé son calendrier en repoussant la sortie de l’iPhone 18 – pressentie pour mars 2027. D’une part pour offrir à l’iPhone 17, qui s’est bien vendu, six mois de sursis sur son site officiel ; d’autre part parce que la firme de Cupertino a préféré lancer aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max son tout premier appareil pliant : l’iPhone Duo.

Ce dernier continue d’ailleurs à voir se braquer les projecteurs sur lui : John Ternus qui aurait peut-être dû s’abstenir de l’exhiber aux Emmy Awards, rupture de stock, premier benchmark révélant qu’il tiendrait tête à l’iPhone 18 Pro, capacité de sa batterie… Mais l’iPhone 18, qui devrait être lancé en même temps que l’iPhone 18e, se dévoile en trois couleurs dans un premier aperçu.

L’iPhone 18 se dévoile dans un premier aperçu

Des images présumées des prototypes de l’iPhone 18 (visibles ci-dessous) ont surgi sur le web : elles offrent un premier aperçu de ce à quoi devrait ressembler l’appareil, dans ses trois coloris. C’est l’internaute connu sous le pseudo @TECHINFOSOCIALS qui les a partagées sur son compte X (ex-Twitter).

L’élément qui attire inévitablement l’attention est la présence d’un plateau sur toute la largeur : Apple aurait décidé d’unifier le design du modèle « standard » sur celui des variantes Pro et Pro Max. Cela n’a rien d’étonnant : cette protubérance accueillant le module photo est devenue le signe distinctif des smartphones haut de gamme – ou qui entendent se hisser parmi eux. Même Samsung y aurait succombé pour deux des modèles de sa future série Galaxy S27.

En parlant de module photo, les deux capteurs de l’iPhone 18 seraient désormais positionnés l’un au-dessus de l’autre, toujours sur la gauche, et le flash LED serait déporté à l’extrémité droite du plateau. L’introduction de ce plateau serait toutefois la seule nouveauté en matière de design par rapport à l’iPhone 17.

Sur ces images, on aperçoit également les trois coloris que pourrait arborer l’iPhone 18 : blanc, rose et bleu foncé. Apple pourrait évidemment leur attribuer des noms originaux dont il a le secret. Ce sont pour le moment les seules informations – toujours à prendre avec des pincettes – dont il faudra se contenter… pour le moment.