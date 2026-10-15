Le premier benchmark de l’iPhone Duo apparaît en ligne, le pliable d’Apple tiendrait tête à l’iPhone 18 Pro

Apple s’apprête à lancer son tout premier smartphone pliable. Une fiche de benchmark repérée avant l’heure donne un aperçu des performances de l’iPhone Duo. Les chiffres relevés le placeraient au niveau des modèles Pro déjà commercialisés, deux écrans compris.

Tous les pliables traînent une réputation tenace, celle de brider leur puce pour tenir la chaleur. Deux dalles consomment davantage, et le châssis laisse moins de place au refroidissement. Chez la concurrence Android, cette contrainte se traduit souvent par des performances en retrait face aux modèles classiques de la même gamme. Sur ce terrain, Apple a déjà soigné sa mécanique, puisque la charnière de l’iPhone Duo ne laisserait presque aucune marque sur l’écran. Leur puissance réelle restait jusqu’ici une inconnue.

Repéré avant la sortie, un appareil enregistré sous l’identifiant iPhone19,4 est apparu dans une base de résultats, tournant sous iOS 27.1. Son numéro correspond à l’iPhone Duo d’Apple, attendu en précommande dès le 16 octobre. Pour comparer, notre test de l’iPhone 18 Pro mesure déjà la puce A20 Pro au quotidien. Tous deux partagent exactement le même processeur. Reste à l’alimenter dans un format bien plus contraint, avec une batterie partagée entre deux dalles.

L’iPhone Duo atteindrait 11 067 points en multi-cœur, soit le niveau de l’iPhone 18 Pro

L’iPhone Duo atteindrait 3986 points en mono-cœur et 11 067 en multi-cœur, selon la fiche publiée sur Geekbench. Ces scores rejoignent ceux déjà relevés sur les deux modèles 18 Pro. Sa puce A20 Pro, gravée en 2 nm, réunit six cœurs CPU et sept cœurs graphiques, avec une fréquence de base de 4,93 GHz identique à celle mesurée sur le modèle non pliant. Côté mémoire, sa fiche indique 11,30 Go, soit 12 Go de RAM. Jamais un smartphone de la marque n’avait embarqué autant de RAM. Rien n’indique donc un bridage particulier sur le pliable.

Mieux vaut rester prudent, puisque les scores varient d’un test à l’autre. Son GPU n’a pas été mesuré, et la dissipation thermique reste la grande inconnue derrière deux écrans à alimenter. Apple annonce de son côté jusqu’à 20 % de CPU en plus face à la A19 Pro, et 40 % sur la partie graphique. Ces promesses demandent une vérification en usage prolongé, écran déplié comme écran fermé. L’iPhone Duo arrive en boutique le 23 octobre.