iPhone Duo : on connaît la capacité de sa batterie, le Galaxy Z Fold 8 fait-il mieux ?

Le Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) vient de dévoiler la capacité de la batterie de l’iPhone Duo. Clairement, c’est un peu que ce que l’on espérait de la part du premier smartphone pliant d’Apple. Mais parvient-il à véritablement concurrencer les références sur le marché ?

iphone duo

Alors même que les précommandes pour l’iPhone Duo sont déjà ouvertes, on ne connaît pas encore du premier smartphone pliant de la marque. Celui-ci a certes eu droit à son passage lors de la dernière keynote du constructeur, mais certains détails de sa fiche technique restent encore à préciser. C’est ainsi que nous avons vu fleurir de premiers benchmarks la semaine dernière, par ailleurs plutôt rassurant quant aux performances du téléphone.

Une autre grosse interrogation planait encore avant ce week-end : l’autonomie de l’iPhone Duo. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur la capacité de cette dernière. Heureusement, on peut désormais compter sur un rapport du Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL), l’organisme en charge d’attribuer la classe énergétique à nos appareils électroniques, pour en savoir plus sur le sujet.

Sur le même sujet — iPhone Duo : vous avez raté les précommandes ? Dommage, il faut maintenant attendre l’année prochaine

Voici la capacité de la batterie de l’iPhone Duo

L’EPREL révèle donc que l’iPhone Duo embarquera une batterie de 4,883 mAh. Soyons honnête, on ne s’attendait pas à tant. Du fait de leur format, les smartphones pliables ont souvent tendance à accueillir une batterie moins puissante que leurs camarades au design plus conventionnel. À vrai dire, l’iPhone Duo fait même mieux que son grand rival, le Galaxy Z Fold 8, qui se contente d’une batterie de 4,800 mAh. En revanche, c’est encore moins que les grands champions de cette catégorie, comme le Xiaomi 18 Fold et sa batterie de 6000 mAh.

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que l’iPhone Duo aura une meilleure autonomie que le Galaxy Z Fold 8. Les smartphones de Samsung ont tendance à avoir une bien meilleure efficacité énergétique du fait de la meilleure intégration logicielle avec le hardware. Pour autant, il serait étonnant que cela ne soit pas également le cas de l’iPhone Duo, qui profite des années d’expérience d’Apple dans le développement de son propre OS.

Source : MacRumors


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