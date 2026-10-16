iPhone Duo : vous avez raté les précommandes ? Dommage, il faut maintenant attendre l’année prochaine

Il fallait faire très vite aujourd’hui pour réussir à mettre la main sur l’un des rares iPhone Duo actuellement en stock. À peine quelques minutes après l’ouverture des précommandes, les utilisateurs ont commencé à voir apparaître des dates de livraison pour l’année prochaine.

Carl Pei n’aura visiblement pas réussi à convaincre les foules de passer leur tour face à l’iPhone Duo. On savait que le premier smartphone pliable d’Apple attendu au tournant, et il semblerait que sa présentation a su rassurer les plus sceptiques. Aujourd’hui, en début d’après-midi, le constructeur a lancé les précommandes pour son nouveau téléphone. Et il fallait être très rapide, sous peine d’avoir à attendre plusieurs mois avant de mettre la main dessus.

Au début, tout s’est bien déroulé pour les premiers arrivés. Une fois passée commande, le site d’Apple a affiché une date de livraison tout à fait raisonnable, soit, comme prévu, aux alentours du 23 octobre. Mais les choses ont très vite tourné au vinaigre pour ceux qui ont eu le malheur d’avoir quelques minutes de retard — ou simplement une mauvaise place dans la file d’attente.

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Les acheteurs d’iPhone Duo vont devoir être (très) patients

Vers 14h30, le site d’Apple s’est montré beaucoup plus pessimiste. Désormais, les acheteurs se voient plutôt attribuer des dates de livraison estimées au mois de janvier, certains même presque en février. La chose n’a malheureusement rien d’étonnant. On savait la demande pour l’iPhone Duo très forte, mais surtout la production de celui-ci beaucoup plus faible par rapport aux habitudes d’Apple.

Selon un récent rapport, la firme de Cupertino ne produirait “que” quelques centaines de smartphones pliables par jour, soit beaucoup moins que ses iPhone traditionnels. Un chiffre qui permet surtout de mettre en perspective le succès de l’iPhone Duo, qui dépasse visiblement de loin les propres prévisions d’Apple. Il semblerait en effet que le constructeur a opté pour la prudence pour le lancement de son nouvel appareil, apparemment incertain de la réaction de son public. On espère qu’il est désormais rassuré.