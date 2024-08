L’iPhone entame sa révolution : un modèle Slim en 2025, un pliant en 2026

L'iPhone 17 va marquer un tournant dans la stratégie d'Apple, entre nouveau design et lancement d'un modèle Slim plus fin. Et dans deux ans, nous pourrions voir débarquer un iPhone pliant au format Flip ainsi qu'un immense iPad pliant.

Apple a des projets ambitieux pour continuer d'innover avec son iPhone. Selon Jeff Pu, analyste pour la firme Haitong Securities, la marque à la pomme voit les choses en grand pour sa série iPhone 17, attendue à l'automne 2025. D'après l'expert, les importants changements qui devraient être opérés l'année prochaine vont inciter les possesseurs d'un iPhone sorti entre 2021 et 2023 à acheter un nouveau modèle.

Au programme, Apple aurait prévu un nouveau design, des fonctionnalités Apple Intelligence encore plus évoluées, ainsi qu'une plus grande quantité de mémoire. On ne sait pas quelles modifications de design auront lieu avec cette génération d'iPhone 17, mais le Dynamic Island devrait être conservé. Apple travaille toujours sur une technologie de Face ID sous l'écran, mais il est improbable qu'elle arrive dès l'année prochaine.

Un iPhone et un iPad pliants

Surtout, un nouveau modèle devrait faire son apparition. Peu populaire, l'iPhone Plus devrait laisser sa place à un iPhone Slim, plus cher et doté de caractéristiques différenciantes. Cet appareil miserait sur une conception tout en finesse pour se démarquer, Apple tentant d'appliquer une cure d'amincissement à tous ses produits. L'iPhone 17 Slim serait vendu plus cher qu'un iPhone 17 Pro, pour une fiche technique moins ambitieuse sur plusieurs aspects, dont la photo, posant des doutes quant à un réel engouement des consommateurs pour ce dispositif.

L'analyste estime qu'Apple vise 2026 pour le lancement de son premier appareil pliant. Plusieurs modèles pourraient même être commercialisés en même temps. Dans un premier temps, l'entreprise américaine aurait voulu lancer un iPad pliant en 2025 puis un iPhone pliant en 2026. Mais des difficultés de développement, liées notamment à la durabilité de la dalle, ont retardé ses plans. Nous nous dirigeons maintenant vers une potentielle sortie simultanée d'une tablette et d'un smartphone pliants.

L'objectif d'Apple est de parvenir à supprimer totalement ou presque les traces de pli sur l'écran avec ses appareils. L'iPhone pliant serait au format Flip, tandis que l'iPad pliant pourrait offrir une diagonale de 20,3 pouces une fois déplié.

Source : BGR