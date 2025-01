iPhone 17 Air : Apple se serait vraiment inspiré de Google, si l’on en croit ces images

Une nouvelle fuite concernant l'iPhone 17 Air vient de secouer la communauté tech. Le célèbre leaker Majin Bu a partagé sur X une image présentant ce qui serait le boîtier du prochain smartphone ultra-fin d'Apple, révélant un changement radical dans le design de l'appareil photo.

Le prochain iPhone 17 Air devrait bien changer de design, et s’inspirer des smartphones Pixel récents. Selon des images dévoilées sur X, l'élément le plus frappant de cette fuite est l'introduction d'une « barre photo » horizontale, rompant avec la disposition carrée caractéristique des iPhone depuis le modèle 11 en 2019. Cette barre intégrerait un capteur principal de 48 MP sur la gauche, tandis que la partie droite accueillerait le flash et potentiellement d'autres capteurs comme le LiDAR.

Si ces informations se confirment, l'iPhone 17 Air pourrait marquer un tournant majeur dans la gamme d'Apple. Les rumeurs concernant son épaisseur sont particulièrement intéressantes. Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé, l'appareil mesurerait 5,5 mm dans sa partie la plus fine, tandis que d'autres sources évoquent des mesures entre 5 et 6,25 mm. En comparaison, l'iPhone 16 actuel fait 7,80 mm d'épaisseur, ce qui ferait du 17 Air le plus fin jamais conçu par Apple, dépassant même le record de l'iPhone 6 (6,9 mm).

L’iPhone 17 Air adopterait un design complètement différent

Cette nouvelle approche du design photographique s'accompagnerait d'une simplification notable : contrairement aux deux capteurs de l'iPhone 16 standard et aux trois des versions Pro, l'iPhone 17 Air ne disposerait que d'un unique capteur principal de 48 MP. Cette décision pourrait s'expliquer par la volonté de maintenir une épaisseur ultra-fine tout en préservant les performances photographiques.

Bien que Majin Bu ait un historique mitigé en matière de fuites, des sources indépendantes ont corroboré l'existence de schémas CAD présentant ce design en barre. Néanmoins, à huit mois du lancement prévu en septembre, Apple pourrait encore modifier ses plans, l'entreprise travaillant généralement sur plusieurs prototypes en parallèle.

Cette fuite soulève évidemment des questions intéressantes sur la stratégie d'Apple, qui semble vouloir différencier plus nettement ses modèles. L'iPhone 17 Air, destiné à remplacer la version « Plus » dans la gamme, pourrait ainsi créer une nouvelle catégorie d'appareils alliant finesse extrême et performances photographiques optimisées.