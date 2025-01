L’iPhone 17 Air aura un avantage de taille par rapport au prochain Galaxy S25 Slim

Apple s'apprête à révolutionner sa gamme d'iPhone avec un nouveau modèle d'une finesse exceptionnelle. Ce serait l’iPhone le plus fin jamais conçu, et il pourrait bien rendre Samsung jaloux.

Selon les analyses de Ming-Chi Kuo, relayées par MacRumors, l'iPhone 17 Air ne mesurerait que 5,5 millimètres d'épaisseur, établissant ainsi un nouveau record pour la marque à la pomme et surpassant même le futur Samsung Galaxy S25 Slim.

Cette prouesse technique représente une réduction de près de 30 % par rapport à l'iPhone 16 actuel, qui affiche une épaisseur de 7,8 millimètres. Le record précédent était détenu par l'iPhone 6 de 2014, avec ses 6,9 millimètres. Samsung, de son côté, prévoit de commercialiser son Galaxy S25 Slim avec une épaisseur supérieure à 6 millimètres. L’iPhone sera donc bien plus fin que le smartphone du géant coréen.

Que sait-on de l’iPhone 17 Air ?

Mark Gurman de Bloomberg confirme cette orientation dans sa newsletter Power On, précisant que l'iPhone 17 Air servira de « terrain d'expérimentation pour les technologies futures », notamment celles destinées aux futurs appareils pliables d'Apple. Cette dénomination « Air » s'inscrit dans la tradition d'Apple, rappelant le MacBook Air et l'iPad Air, qui étaient également les plus fins de leurs gammes respectives.

Pour atteindre cette finesse record, Apple emploierait plusieurs innovations techniques. Le smartphone abandonnerait le port physique pour carte SIM au profit d'une eSIM exclusive. Il intégrerait également une nouvelle technologie d'écran OLED plus fine et plus efficace énergétiquement.

Les spécifications techniques évoquées par diverses sources incluent un écran ProMotion de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, une première pour un iPhone non-Pro. L'appareil photo principal serait un capteur unique de 48 mégapixels, accompagné d'une caméra frontale de 24 mégapixels. Le smartphone embarquerait la puce A19 et 8 Go de RAM pour supporter les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple.

Cette nouvelle addition à la gamme iPhone remplacerait l'iPhone 16 Plus, modèle qui peine à convaincre les consommateurs. Apple espèrerait ainsi redynamiser les ventes de sa gamme intermédiaire avec un produit innovant qui pourrait également préfigurer l'avenir des smartphones de la marque. Le lancement serait prévu pour l'automne 2025, bien après la présentation du Galaxy S25 Slim de Samsung. Pour rappel, ce dernier ne serait pas attendu le 22 janvier, avec les autres Galaxy S25, lors du prochain événement Unpacked. Il sortirait plus tard dans l’année.