Prix, finesse, on en apprend plus sur l’iPhone 17 Air à venir

Apple tenterait d'abaisser l'épaisseur de son nouveau modèle iPhone 17 Air à 6,25 mm, ce qui constituerait une première. Le constructeur voudrait aussi limiter le prix de l'appareil, notamment en faisant des concessions sur la photo.

Les rumeurs concernant un iPhone 17 Air continuent d'enfler. Si le smartphone ne sera peut-être pas vendu sous ce nom, il apparaît de plus en plus probable que ce nouveau modèle voit bien le jour en 2025. Les dernières informations qui nous parviennent à ce sujet proviennent du média sud-coréen Sisa Journal, qui apporte sa pierre à l'édifice des fuites.

Selon la publication, Apple viserait une épaisseur de 6,25 mm pour son iPhone 17 Air, une mesure qui avait déjà été annoncée par Bloomberg il y a quelques semaines. Si la marque à la pomme y parvient, l'iPhone 17 Air sera l'iPhone le plus fin jamais vendu, le record appartenant actuellement à l'iPhone 6 et ses 6,9 mm. L'iPhone 17 Air serait aussi 20 % plus fin que l'iPhone 16 et 16 Plus et 25 % plus fin que l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Un Galaxy S25 Slim pour concurrencer l'iPhone 17 Air ?

Le Sisa Journal prétend également que le prix de l'iPhone 17 Air sera proche de celui de l'iPhone 16 Plus, qu'il va justement remplacer. L'iPhone 16 Plus coûte 1 119 euros avec 128 Go de stockage, 1 249 euros pour 256 Go et 1 499 euros pour 512 Go.

La fiche technique de l'iPhone 17 Air commence aussi à prendre forme. Pour réaliser des économies et faire en sorte que le mobile ne soit pas bien plus cher que l'iPhone 16 Plus malgré son nouveau design, il ne disposerait que d'un unique capteur photo, un grand-angle de 48 MP. Il embarquerait un écran de 6,6 pouces environ, toujours avec le Dynamic Island, une nouvelle puce A19 gravée en 3 nm et 8 Go de RAM pour alimenter les fonctions Apple Intelligence.

L'iPhone 17 Air pourrait aussi être équipé d'un modem 5G conçu par Apple, ce qui constituerait une première. Jusqu'ici, la firme reste dépendante aux modems fabriqués par Qualcomm pour ses iPhone. Samsung pourrait lancer cette année un Galaxy S25 Slim, concurrent à l'iPhone 17 Air, qui viserait lui aussi une épaisseur inférieure à 7 mm.

Source : Sisa Journal