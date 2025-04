iPhone 16e à moins de 590 € : vous n’avez que quelques heures pour en profiter !

Sorti en février dernier, le dernier né de la gamme iPhone est aussi le moins cher actuellement disponible. Et si vous l’achetez aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir pour moins de 590 € au lieu d’environ 720 € normalement. On vous explique comment bénéficiez de cette offre dans cet article.

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas la marque Apple, force est de constater que ses smartphones sont parmi les meilleurs du marché avec une qualité de fabrication impeccable, une interface super intuitive et des capacités bluffantes en photographie et vidéo. Pour ces raisons et bien d’autres encore, beaucoup de personnes rêvent de s’offrir le dernier iPhone. Malheureusement, c’est souvent au moment de passer à la caisse que ce rêve s’envole à cause du positionnement haut de gamme de la marque à la pomme.

Heureusement, Apple l’a bien compris et vient de sortir l’iPhone 16e, une version plus abordable de son flagship. Disponible depuis seulement quelques semaines, ce smartphone voit déjà son prix chuter sur Rakuten. Mais attention, cette offre disparaitra ce soir alors ne tardez pas avant de vous décider !

Normalement disponible au prix de vente conseillé de 719 €, l’iPhone 16e est actuellement en vente pour seulement 599,99 € chez Rakuten. Et avec le code coupon RAKUTEN10, vous obtenez 10 € de réduction supplémentaire dès 69 € d’achat. L’iPhone 16e passe ainsi à seulement 589,99 € ! Et en plus, vous pouvez rajouter à votre cagnotte Rakuten 5,90 € que vous pourrez déduire sur un prochain achat. Et pour finir sur une dernière bonne note, la livraison est gratuite.

Pour rappel, cette offre est valable uniquement ce mercredi 16 avril de 00h à 23h59 et vous pouvez utiliser le code RAKUTEN10 sur tout le site. Alors profitez-en pour vous équiper à un meilleur prix !

L’iPhone 16e est à moins de 600 € mais seulement aujourd’hui !

Apple revient avec un nouveau modèle très attendu, l’iPhone 16e. Ce smartphone qui allie élégance, performance, solidité et prix plus abordable. Pensé pour s’adapter à tous les usages, il se démarque par un design soigné et des spécifications techniques de haut niveau.

Bien qu’il soit moins cher que l’iPhone 16, l’iPhone 16e offre une expérience tout aussi fluide et rapide grâce à sa puissante puce A18. Cette puce se révèle à la fois très performante et économe en énergie. Résultat : une autonomie remarquable, pouvant atteindre 26 heures de lecture vidéo en continu.

Par ailleurs, l’iPhone 16e est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Avec une définition de 2532 x 1170 pixels et une luminosité maximale de 1 200 nits, il garantit une excellente lisibilité, même en extérieur sous un soleil éclatant.

En matière de photographie, Apple a opté pour une approche différente sur ce modèle. Au lieu des deux capteurs séparés qu’on retrouve sur l’iPhone 16, l’iPhone 16e dispose d’un unique module de 48 MP, baptisé “Fusion”. Ce capteur grand angle intègre également un zoom téléobjectif 2x de 12 MP. À l’avant, une caméra selfie de 12 MP permet de réaliser des autoportraits nets et détaillés.

Le châssis de l’iPhone 16e est fabriqué en aluminium pour une plus grande résistance aux chocs ou aux chutes. La protection de l’écran est assurée par le verre ultra robuste Ceramic Shield. Enfin, l’appareil est certifié IP68 : il peut donc être immergé jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, sans subir de dommages.