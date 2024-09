iPhone 16 : voici un excellent moyen de vous l’offrir sans vous ruiner

Apple a récemment officialisé les nouveaux iPhone 16. Si les prix restent inchangés par rapport aux modèles de la génération précédente, il faut tout de même débourser près de 2000 € pour acheter la variante la plus avancée de la série. Mais vous allez le voir, la location est un excellent moyen de vous les offrir sans pression.

Le 9 septembre 2024, Apple a levé le voile sur les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Les précommandes sont déjà ouvertes et les livraisons débuteront le 20 septembre.

La révolution de cette année porte surtout sur l’expérience utilisateur, avec notamment deux nouveaux boutons physiques. L’arrivée d’Apple Intelligence est l’autre nouveauté phare, mais pour accéder à cette nouveauté en Europe, il va falloir encore patienter quelques mois.

Si vous avez été séduit par les nouveautés d’Apple, il faut compter entre 969 € pour l’iPhone 16 d’entrée de série et 1479 € pour l’iPhone 16 Pro Max situé à l’autre extrémité. La variante avec 1 To de stockage coûte même 1979 €.

Forcément, il y a de quoi refroidir plus d’un, et ce, même si les prix sont restés stables par rapport à l’année dernière. Next Mobile, l’un des leaders de la location de smartphone vous permet d’acheter l’un des derniers modèles sans casser la tirelire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS OFFRIR L’IPHONE 16 DES 45,90 € PAR MOIS

L’iPhone 16 est disponible à partir de 45,90 € par mois, sans engagement

Si vous ne souhaitez pas mettre 1000 €, voir plus dans un nouveau smartphone, Next Mobile vous permet de louer l’iPhone 16 à partir de 45,90 € par mois sans engagement. Le gros avantage de cette formule est qu’elle vous permet de renouveler votre iPhone tous les ans, sans frais et sans hausse de mensualité.

Le montant des mensualités évolue selon le modèle choisi. Si vous optez pour l’iPhone 16 Plus, il vous coûtera 49,90 € par mois. L’iPhone 16 Pro est disponible dès 57,90 € par mois et enfin l’iPhone 16 Pro Max vous est accessible à partir de 64,90 € par mois.

iPhone 16 : dès 45,90€ par mois

iPhone 16 Plus : dès 49,90€ par mois

iPhone 16 Pro : dès 57,90€ par mois

iPhone 16 Pro Max : dès 64,90€ par mois

Pour rappel, il s’agit d’une offre sans engagement. Vous pouvez donc la résilier à n’importe quel moment et retourner le mobile.

Quel est l’intérêt de louer l’iPhone 16 avec Next Mobile ?

Vu le prix élevé des iPhone ces dernières années, étaler le paiement est un excellent moyen de vous les offrir sans pour autant recourir au crédit. Avec Next Mobile, le contrat vous permet de disposer du dernier iPhone chaque année comme si de rien n’était.

En optant pour ce système, vous pourrez ainsi recevoir systématiquement l’iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro ou le 17 Pro Max l’année prochaine sans surcoût. Vous continuez simplement à payer vos mensualités habituelles. Le cumul des redevances est quasiment deux fois moins élevé que le prix du smartphone neuf.

Ce procédé est sans doute plus avantageux que d’acheter maintenant, puis de revendre votre smartphone en temps voulu. En effet, la valeur de rachat que proposent généralement les spécialistes de la reprise est largement sous-évaluée. Et si vous optez pour les places de marchés, on n’est jamais sûr de revendre son téléphone au juste prix.

Chez Next Mobile, les avantages ne s’arrêtent pas là. Les mensualités incluent une assurance contre les casses et les vols. En d’autres termes, l’entreprise offre un service d’assistance complet qui remplace ou répare votre iPhone sans surcoût en cas de casse, de panne ou de vol.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS OFFRIR L’IPHONE 16 DES 45,90 € PAR MOIS

iPhone 16 : l’intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Sous le capot, les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max embarquent le nouveau processeur Apple A18 ou A18 Pro qui promettent jusqu’à 40% de performances en plus comparativement à la génération précédente.

Les nouveaux modèles disposent également de deux nouveaux boutons physiques. En glissant le doigt sur la nouvelle touche Camera Control, vous pourrez par exemple ajuster l’exposition, zoomer/dézoomer, ou encore changer de mode de photographie.

Déjà présent sur les versions Pro de la série 15, le second bouton n’est autre que la touche Action qui remplace le bouton Sonnerie/Silence. Elle permet de configurer différents raccourcis pour effectuer des actions complexes le plus simplement du monde. Ce bouton est désormais présent sur l’ensemble des modèles de la série iPhone 16.

Enfin, avec ses nouveaux iPhone, Apple entame enfin sa révolution en matière d’IA. De nombreuses fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle vont changer radicalement l’expérience d’utilisation des iPhone.

Apple Intelligence permettra entre autres de générer des images ou des émojis selon vos envies, de corriger ou résumer du texte ou encore de retrouver une photo spécifique perdue dans votre galerie en la décrivant.