iPhone 16 Pro Max : grosse baisse de prix pour le Black Friday, l’occasion à ne pas rater

Pour le Black Friday, l'iPhone 16 Pro Max est beaucoup moins cher. Alors que le plus abouti des smartphones d'Apple est sorti il y a seulement quelques semaines, vous pouvez déjà économiser plus de 200 € son son prix.

Qui n’a pas rêvé de s’offrir le meilleur iPhone du moment ? À chaque nouvelle présentation, Apple nous en met toujours plein la vue avec de nouvelles fonctionnalités. Mais bien souvent, les nouveautés les plus intéressantes sont disponibles uniquement sur les versions Pro. Et quand on veut en plus un grand écran, le seul choix possible s’avère être la version Pro Max.

Cette année, l’iPhone 16 Pro Max est disponible à partir de 1479 € dans sa version 256 Go. Une somme conséquente ! Alors quand on trouve une offre pour 1269 € sur Rakuten. C’est le moment de vous faire plaisir. En plus, la livraison est gratuite alors pourquoi s’en priver ?

iPhone 16 Pro Max : le meilleur iPhone de tous les temps est à prix réduit pour le Black Friday

L’iPhone 16 Pro Max est un smartphone ultra puissant équipé de la puce Apple A18 Pro qui s’avère 15% plus performante et 20% plus efficiente que la génération de puce précédente. On profite ainsi d’une autonomie colossale de 33 heures en lecture vidéo !

Au niveau design, on retrouve le châssis conçu avec un alliage de titane Grade 5 pour une meilleure résistance aux chutes de l’iPhone 15 Pro Max. Mais on profite de bordures d’écran encore plus fines. En parlant d’écran, on trouve ici une magnifique dalle Super Retina XDR de 6,9 pouces. La dalle profite d'une résolution de 2868 x 1320 pixels et d'un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz.

Comme souvent avec les versions Pro, Apple propose des améliorations importantes pour la partie photo et vidéo. L’ergonomie est ainsi nettement améliorée avec l’ajout d’un bouton dédié qui permet de commander l’appareil photo du bout d’un doigt. Pour la vidéo, l’iPhone 16 Pro Max est capable de filmer en Dolby Vision 4K à 120 fps avec un son de qualité professionnel capté par 4 micros. Au niveau des capteurs, on retrouve à l’arrière un capteur principal 48 MP à f/1.78, accompagné d’un tout nouveau ultra grand-angle 48 MP à f/2.2 et d’un zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Quant à lui, le capteur selfie fait 12 MP. Enfin, le capteur LiDAR est bien évidemment toujours présent.

Pour conclure, l’iPhone 16 Pro Max profite également de la puissance d’Apple Intelligence, l’IA made by Apple. Si toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles en Europe, vous pouvez déjà l’utiliser pour vous aider à écrire des e-mails, résumer des textes et conversations, retoucher des photos… Et ces fonctionnalités innovantes vont être de plus en plus présentes à chaque mise à jour d’iOS.