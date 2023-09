iPhone 15 : stockage, quantité de RAM, prix, Apple ne changera pas grand chose, sauf sur le Pro Max

Apple va dévoiler les nouveaux iPhone 15 le 13 septembre prochain. Twitter nous apporte un éclairage sur les dernières zones d’ombres qui subsistent concernant les prochains smartphones de la compagnie californienne.

Châssis en aluminium ou en titane selon les modèles, possiblement une touche tactile avec retour haptique sur la tranche de l’appareil, meilleurs capteurs pour les iPhone 15 et 15 Plus, apparition de la Dynamic Island sur les modèles iPhone 15 et 15 Plus ou encore intégration du port USB-C. Les nouveautés offertes par les iPhone 15 ne manqueront pas cette année, même si elles seront, a priori, discrètes. Apple ne va pas bouleverser la formule gagnante, et les changements se feront à la marge, si les informations publiées par Joe Rossignol sur X/Twitter sont fiables.

L’internaute cite un rapport de TrendForce, dans lequel on apprend que « les quatre nouveaux modèles d’iPhone (l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max) devraient, au total, être produits à 80 millions d’exemplaires », soit 6 % de plus que pour la série des iPhone 14. Toujours selon le cabinet d’experts, « la série Pro, dotée de cycles de production plus fluides et de l’objectif périscopique exclusif du Pro Max […] représentera plus de 60 % de la production de nouveaux appareils d’Apple ».

Seul l’iPhone 15 Pro Max devrait coûter plus cher que son prédécesseur, d’après TrendForce

On le voit, la firme de Cupertino mise beaucoup sur un succès de ses smartphones les plus onéreux et les mieux équipés. Selon TrendForce, les prix des iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro devraient rester sensiblement identiques à celui de leurs devanciers, tandis que le tarif du modèle Pro Max devrait être revu à la hausse, jusqu’à 100 $ de plus pour pouvoir profiter de l’objectif périscopique, du tout nouveau processeur A17 maison et de 2 Go de RAM supplémentaire, passant de 6 à 8 Go sur les modèles Pro.

Interesting claims from Taiwanese research firm TrendForce tonight:

– Storage will continue to start at 128GB for both iPhone 15 Pro and Pro Max

– iPhone 15 Pro will continue to start at $999 in US, only Pro Max to increase to $1,199

– 8GB of RAM for both models, up from 6GB pic.twitter.com/Eq3mZiGc2r — Joe Rossignol (@rsgnl) September 8, 2023

Pour cette nouvelle génération d’iPhone, la marque à la pomme proposera toujours le même choix de stockage, en démarrant à 128 Go. Il se murmure par ailleurs qu'Apple pourrait même offrir jusqu’à 2 To de stockage. Sachant que tous les observateurs anticipent une augmentation conséquente du prix des iPhone, on n'ose imaginer le tarif d'un iPhone 15 Pro Max aux spécifications maximales.