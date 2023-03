Ce smartphone Android copie l’iPhone 14 Pro et sa Dynamic Island

Realme vient enfin de dévoiler sa propre version de la Dynamic Island d’Apple, qui a fait son apparition sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il s’agit du premier smartphone Android à avoir copié cette fonctionnalité.

On l’annonçait il y a quelques jours : Realme, le fabricant de smartphones Android, s’apprêtait à sortir un nouveau smartphone avec une copie de la fonctionnalité Dynamic Island des iPhone 14 Pro, et cet appareil est désormais disponible sur le marché. Il s’agit du Realme C55, un smartphone d’entrée de gamme.

Appelée « Mini Capsule » par Realme, la fonctionnalité fonctionne presque comme celle du géant américain. Lorsqu’une notification spécifique arrive, le smartphone affiche deux barres noires qui partent de chaque côté du capteur frontal, et affiche ainsi des informations telles que l’état de charge du téléphone ou encore la consommation de données. Realme annonce également qu’une mise à jour ajoutera par la suite davantage d’options, comme par exemple un compteur du nombre de pas.

Quelles caractéristiques pour le Realme C55 ?

Le Realme C55 est bien loin d’être aussi puissant qu’un iPhone 14 Pro. Il est propulsé par une puce MediaTek Helio G88, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On retrouve à l’avant un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, mais il s’agit d’une dalle LCD et non OLED. Pas de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce dernier est placé sur la tranche du téléphone.

L’appareil est alimenté par une batterie de 5000 mAh, et celle-ci est compatible avec une recharge rapide 33 W. Toujours pas de recharge sans fil au programme sur ce segment. Au niveau photo, le Realme C55 mise sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 64 MP. De son côté, la partie selfie est assurée par un capteur de 8 MP.

Notons enfin que le smartphone est livré avec Android 13 et Realme UI 4.0, et qu’un port MicroSD est présent pour vous laisser augmenter la capacité de stockage jusqu’à 1 To. Le Realme C55 n’est pour l’instant commercialisé qu’en Indonésie, à un tarif de base de 152 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 183 euros pour la configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.