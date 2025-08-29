L’iPhone 15 Plus d’Apple revient à un prix imbattable grâce à cette offre Darty

L'iPhone 15 Plus fait l'objet d'un très bon deal à saisir sur le site Darty. Pour cette rentrée 2025, le smartphone Apple bénéficie d'une réduction globale de plus de 300 euros de la part du site e-commerce français.

Avant l'arrivée des prochains smartphones d'Apple, Darty a pris la décision de brader l'iPhone 15 Plus. Disponible en plusieurs coloris au choix, le téléphone de la marque à la Pomme incluant 128 Go de stockage passe de 969 euros à 749 euros grâce à une remise immédiate de 220 euros de la part du site marchand.

En plus de la remise immédiate, Darty offre une carte cadeau d'une valeur de 100 euros si vous saisissez le code IPHONE100 au moment de l'étape du panier. En prenant en compte ce bonus tarifaire, l'Apple iPhone 15 Plus revient alors à 649 euros.

Officialisé par Apple en septembre 2023, l'iPhone 15 Plus est doté d'un écran Super Retina de 6,7 pouces avec une définition de 2796 x 1290 pixels, une densité à 460 ppp, une luminosité maximale de 1000 nits et un verre Ceramic Shield. Compatible avec la 5G, le smartphone Apple lié à l'offre Darty dispose aussi d'une puce A16 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 4383 mAh et du système d'exploitation mobile iOS 17.

Concernant l'APN, le téléphone de la firme de Cupertino embarque deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et un capteur selfie de 12 MP. Enfin, la connectivité de l'Apple iPhone 15 Plus est assurée par la présence du Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.