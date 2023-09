iPhone 15 : où est passé le coloris rouge, celui qui permet de lutter contre le SIDA ?

Depuis quelques années, Apple a l’habitude de lancer un coloris rouge un peu spécial sur certains de ses iPhone, puisque celui-ci est directement lié à une organisation caritative. L’iPhone 15 y aura-t-il aussi droit ?

Cela fait plusieurs années maintenant qu’Apple propose des modèles d'iPhone en couleur Product(RED) dans le cadre de son partenariat avec (RED), une organisation lancée en 2006 qui collecte des fonds pour lutter contre le VIH/SIDA en Afrique.

Les iPhone Product(RED) présentent une finition rouge vif au dos et sur les côtés de l'appareil. Leur fiche technique est identique. Apple a pour habitude de présenter ces produits périodiquement en tant qu'éditions spéciales ou dans le cadre de ses lancements de produits réguliers. Cependant, avec la sortie des iPhone 15, nous n’avions eu droit qu’à 5 coloris : noir, vert, bleu, jaune et rose.

Apple a-t-il abandonné les produits rouges en partenariat avec (RED) ?

Lorsque vous achetez un iPhone Product(RED) ou tout autre produit (RED) d'Apple, une partie du prix d'achat est consacrée aux efforts du Fonds mondial dans la lutte contre le VIH/sida. Apple a depuis versé des sommes importantes au Fonds mondial dans le cadre de cette initiative, et il serait étonnant de voir le géant américain arrêter en si bon chemin.

Pour rappel, voici la liste de tous les smartphones d’Apple qui ont eu droit à ce coloris spécial RED à ce jour

2022 : iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE de troisième génération

2021 : iPhone 13 et iPhone 13 mini

2020 : iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE de deuxième génération

2019 : iPhone 11

2018 : iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone XR

2017 : iPhone 7 et iPhone 7 Plus

Comme vous le voyez, au moins un iPhone de toutes les générations les plus récentes a eu droit au coloris rouge. On peut donc imaginer que celui-ci sera bien lancé plus tard par Apple sur au moins un de ses iPhone 15. Avec l’iPhone 7 et l’iPhone 8, Apple avait attendu le printemps pour lancer la couleur rouge, comme il l’avait fait l’année dernière avec le jaune, pour redynamiser les ventes de ses smartphones. Le géant américain pourrait donc bien opter pour la même stratégie cette année, et sortir un iPhone 15 rouge d’ici quelques mois.