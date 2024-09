Profitez de la rentrée 2024 pour bénéficier d'une bonne affaire sur l'iPhone 15. Avant la prochaine keynote, le smartphone Apple est vendu par Boulanger sous la barre des 700 euros, ou plus exactement à 699 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, Apple tiendra sa keynote 2024 ce lundi 9 septembre afin de présenter, entre autres, ses nouveaux iPhone 16 avec iOS 18. Avant la traditionnelle conférence de rentrée de la firme de Cupertino, Boulanger a décidé de brader l'iPhone 15.

Disponible dans un coloris rose et sa version 128 Go, le smartphone Apple est au prix de revient de 699 euros au lieu de 799 euros. Les 100 euros de réduction sont obtenus par l'intermédiaire d'un bonus de reprise à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton “Estimer un produit” et de se laisser guider.

Sorti en même temps que les modèles Plus, Pro et Pro Max il y a près d'un an, l'iPhone 15 est un smartphone équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Compatible avec le réseau de données mobiles 5G et fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 17, le téléphone d'Apple embarque aussi une puce A16 Bionic, une batterie de 3349 mAh, un port USB-C, deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), ainsi qu'un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité de l'appareil est assurée par la présence de la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, du Bluetooth 5.3, du GPS et d'un port USB Type-C.