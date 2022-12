iPhone 14 Pro : un bug affiche des bandes fluos au démarrage

Un étrange bug semble affliger les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Certains utilisateurs ont posté sur les réseaux sociaux des photos de leurs smartphones où s’affichent à l’écran des bandes jaunes et vertes fluos. Ce bug ne survient qu’au démarrage et ne dure que quelques secondes. Et il serait plus récurent depuis la mise à jour iOS 16.2.

Des bugs sur les iPhone 14, nous en avons repéré quelques-uns depuis leur sortie commerciale en septembre dernier. Mais tous ne sont pas aussi impactant au quotidien. Prenons un exemple. En octobre, nous rapportions dans nos colonnes que certains iPhone 14 ne détectaient pas la carte SIM de l’utilisateur et se bloquaient. Ce problème est très important, parce que le smartphone n’est plus utilisable.

Autre bug important, mais pas aussi bloquant : celui des tremblements de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. Dans certaines situations, le capteur photo était victime d’un tremblement qui gâchait toutes les photos. Un comble pour un smartphone qui se veut être l’un des meilleurs en photographie. Ce n’était pas bloquant, mais un bug qui gâche la plupart des photos, ça ne fait pas plaisir. Cette semaine, un nouveau bug semble impacter les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Mais celui-ci n’est pas impactant au quotidien. Pour l’instant.

Des bandes fluos apparaissent sur les iPhone 14 Pro au démarrage

De quoi s’agit-il ? Les derniers smartphones haut de gamme d’Apple, équipés d’écran AMOLED LTPO 120 Hz, affichent des bandes jaunes et vertes fluos lors de la phase de démarrage. Les témoignages sont de plus en plus nombreux, autant sur Reddit, sur le site du support technique d’Apple que sur les forums de certains sites anglo-saxons. La photo en tête de cet article provient du forum de nos confrères de Macrumors, tandis que le cliché ci-dessous à gauche provient du forum de Reddit.

Les différents témoignages tendant vers un problème devenu plus récurrent depuis la mise à jour 16.2 d’iOS, même si certains affirment que les bandes apparaissaient déjà avec d’autres mises à jour mineures d’iOS 16. Un utilisateur explique avoir contacté Apple qui a expliqué qu’un correctif est en cours de développement. Si le bug ne gêne pas, il inquiète tout de même un peu. Parce qu’il pourrait être le signe avant-coureur d’un problème plus grave, comme l’affichage en permanence de ses bandes fluos.