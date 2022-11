iPhone 14 Pro Max vs Pixel 7 Pro : voici le smartphone qui offre la meilleure autonomie

L’iPhone 14 Pro Max et le Pixel 7 Pro font tous les deux partie des meilleurs smartphones du marché à l’heure actuelle, mais ils sont loin d’être identiques. Malgré des batteries aux capacités assez similaires, un des deux est beaucoup plus endurant.

Le Youtubeur PhoneBuff, spécialisé dans les comparaisons entre smartphones, a fait s’affronter le Pixel 7 Pro de Google ainsi que l’iPhone 14 Pro Max d’Apple dans un test d’endurance. Si Google arrive bien à proposer un smartphone presque aussi rapide que son concurrent à la pomme, comme nous avions pu le voir dans la bataille entre le Pixel 6 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, les deux appareils ne proposent pas la même autonomie.

En effet, malgré l’excellente optimisation qu’ont apportée les deux entreprises à leur smartphone, un des deux se démarque nettement au niveau de la durée de vie de la batterie. Pour rappel, l’accumulateur du Pixel 7 Pro dispose d’une capacité de 5000 mAh, tandis que l’iPhone 14 Pro Max doit se contenter de 4323 mAh. Comme vous le verrez, avoir une plus grosse batterie ne signifie pas forcément être plus endurant.

L’iPhone 14 Pro Max est plus endurant que le Pixel 7 Pro

Dans son test, PhoneBuff essaye de simuler un usage normal sur les deux appareils, et ceux-ci suivent exactement le même protocole. Le YouTubeur ouvre donc différentes applications sur les smartphones, dont notamment Spotify, YouTube, sans oublier l’application Caméra pour prendre quelques photos et vidéos.

Après une heure, on peut voir que les deux smartphones ont perdu environ 10 % de batterie chacun, sans qu’aucun ne se démarque réellement de l’autre. Après deux heures, on peut voir que l’iPhone s’en sort beaucoup mieux, puisqu’il n’a cette fois-ci perdu que 5 % de batterie. Au fur et à mesure du test, l’écart se creuse entre les deux smartphones, sans qu’aucune application ne soit particulièrement responsable d’une chute drastique de l’autonomie sur l’un ou l’autre.

À la fin du test, le Pixel 7 Pro arrive à 0 % de batterie, tandis qu’il reste toujours 21 % d’autonomie à l’iPhone. Le smartphone de Google a donc tenu 9 heures et 41 minutes avec l’écran allumé, tandis que l’iPhone 14 Pro Max culmine à 11 heures et 44 minutes. La différence d’autonomie est donc considérable. On rappelle tout de même que le Pixel 7 Pro ne s’en sort pas trop mal, et s’aligne sur la plupart de ses concurrents chez Android. De plus, le Pixel 7 Pro ne coûte que 899 euros, contre pas moins de 1479 euros pour l’iPhone 14 Pro Max.

