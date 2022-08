iPhone 14 Pro : les nouveaux coloris apparaissent déjà en vidéo juste avant l’annonce officielle

Si les iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max ne sont pas attendus avant le mois prochain, la conférence d’Apple ne réserve plus beaucoup de surprises, compte tenu de l’abondance des fuites ces dernières semaines. On en sait désormais plus sur les coloris des modèles Pro.

Il y a plusieurs semaines, un leaker avait dévoilé tous les nouveaux coloris auxquels nous pouvions nous attendre pour les quatre prochains modèles d’iPhone 14 d’Apple. Alors que les iPhone 14 et 14 Max seront tous deux disponibles en vert, violet, bleu, noir (minuit), blanc (lumière stellaire) et rouge (product red), nous avions également appris que les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max haut de gamme seront eux proposés en bleu, violet, argent, or et graphite.

Il semblerait que nous ayons désormais droit à un premier aperçu de ce à quoi devraient ressembler tous les coloris de la gamme Pro, mais surtout des deux nouveaux coloris violet et bleu. Plusieurs images et vidéos dévoilant des répliques des iPhone 14 Pro Max ont été partagées sur le réseau social chinois Weibo à quelques jours du lancement.

Les iPhone 14 Pro se dévoilent en vidéo avant leur sortie

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fans d’Apple attendaient un coloris violet pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, étant donné qu'Apple a présenté un iPhone 12 et un iPhone 12 mini mauve lors d'un rafraîchissement de milieu de cycle en avril de l'année dernière. Après un accueil plutôt chaleureux, l'iMac 24 pouces, l'iPad mini de sixième génération et l'iPad Air de cinquième génération ont également eu droit à leur coloris violet.

Cependant, quand on le compare aux autres appareils, le coloris violet de l’iPhone 14 Pro semble beaucoup plus foncé, ce qui n’a pas manqué de faire beaucoup réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Ce nouveau coloris semble beaucoup diviser les fans, mais voir Apple tenter de nouvelles choses peut toujours être considéré comme une bonne nouvelle, surtout à une époque où le fabricant a beaucoup de mal à se renouveler.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus que quelques jours à patienter avant de tout savoir sur les prochains iPhone 14. Pour rappel, Apple a officiellement annoncé que la Keynote des iPhone 14 se tiendra le 7 septembre prochain à 19 heures.