iPhone 14 Pro : certains utilisateurs doivent passer par iTunes pour l’activer et installer iOS 16

De plus en plus de clients d’Apple témoignent de la difficulté, voire de l’impossibilité, d’installer iOS 16 et d’activer leur iPhone 14 Pro tout fraîchement désemballé. Pour une compagnie comme Apple, c’est un problème de taille, car des millions de clients pourraient être affectés.

C’est aujourd’hui le grand jour pour tous ceux qui ont commandé un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Sauf mauvaise nouvelle, sous la forme d’un message d’Apple vous informant d’un retard de livraison de votre appareil par exemple, vous devriez pouvoir jouir de votre nouvel iPhone, non sans l’avoir activé auparavant. C’est à cette étape que certains utilisateurs ont rapporté avoir vécu une situation quelque peu kafkaïenne.

Apple l’admet volontiers. Certains utilisateurs rencontrent des difficultés à activer leur iPhone 14 en utilisant une connexion Wifi. Dans une note interne que se sont procurés MacRumors, la compagnie décrit le chemin de croix des utilisateurs victimes de ce bug d’iOS 16. Au moment de l’activation de leur iPhone, il est demandé aux utilisateurs de se connecter à un réseau Wifi. Une fois cela fait, l’iPhone ne parvient malheureusement pas à se synchroniser automatiquement et semble “pédaler dans la semoule”.

L'installation d'iOS 16 et l'activation des iPhone 14 Pro peuvent être un peu irritantes

Selon Apple, il est nécessaire dans ce cas de revenir à l’étape précédente, et de choisir l’option “Se connecter à un Mac ou à un PC avec iTunes”. Il faut ensuite revenir à l’écran précédent et resélectionner l’option “Se connecter à un réseau Wifi”. Rien ne dit que cette technique fonctionne du premier coup, il faudra donc faire preuve de patience, et insister en renouvelant l’opération jusqu'à ce que cela fonctionne. On le voit, la démarche, si elle n’est pas d’une complexité folle, risque de rebuter les utilisateurs les moins portés sur la technologie, ceux même qui ont un acheté un appareil Apple, “parce que ça marche”.

Les ingénieurs de la firme de Cupertino seraient déjà à pied d'œuvre pour régler le problème. Mais comme Apple l’affirme dans son mémo, cet incident arrive à un moment inopportun au possible : la livraison de millions d'iPhone 14 Pro à leurs clients. Il ne faudrait pas que ce bug soit généralisé, sous peine de faire imploser les serveurs de la compagnie. Pour éviter de surcharger les techniciens, il est demandé au personnel du SAV de ne pas créer de ticket d’incident pour ce problème bien particulier. À en croire les déclarations de la compagnie, la mise à jour iOS 16.0.1 règlera, au moins en partie, ce problème.

Source: MacRumors