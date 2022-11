L’iPhone 14 Pro cartonne, les délais de livraison du smartphone s’allongent

Apple n’arriverait pas à suivre la cadence en termes de production de son smartphone phare, l’iPhone 14 Pro, car la demande serait beaucoup plus forte que prévu. Contrairement aux autres, les modèles Pro semblent donc cartonner.

D’après un rapport de l'analyste David Vogt de la banque d'investissement UBS, examiné par nos confrères d’AppleInsider, les temps d’attente pour les iPhone 14 Pro d’Apple ont augmenté de 5 à 25 jours chacun, d’après les données de disponibilité de 30 pays différents. En France, le site d’Apple affiche également des livraisons prévues d’ici 3 à 4 semaines pour les modèles Pro.

David Vogt attribue sans surprise l'augmentation des délais d'attente à la vigueur des ventes d’iPhone 14 Pro et Pro Max, qui a dépassé les attentes. On sait que les iPhone 14 Pro avaient fait un tel carton que de nombreux utilisateurs de smartphones Samsung étaient passés chez la pomme juste après l’annonce officielle d’Apple.

Les ventes d’iPhone 14 Pro surpassent les ventes d’iPhone 14

Le rapport annonce également que le taux d'écoulement des iPhone 14 Pro en septembre, qui mesure a quantité de stocks vendus dans un laps de temps donné par rapport à la quantité de stocks reçus au cours de la même période, serait 50 % plus élevé que celui de l’iPhone 13 en 2021.

Les iPhone 14 Pro semblent donc être les modèles les plus appréciés par les clients d’Apple, et ce n’est pas entièrement une surprise. En effet, alors que les deux modèles les moins chers ont été une grosse déception à cause du manque de changements par rapport à la génération précédente, les modèles Pro sont eux truffés de nouveautés. Apple a d’ailleurs récemment suspendu la production de l’iPhone 14 Plus, qui n’arrive pas à séduire les fans.

Enfin, le rapport de Vogt indique qu’Apple pourrait souffrir des récentes fermetures d’usines survenues en Chine ces derniers mois à cause de la pandémie actuelle. Il y a quelques jours, des milliers d’ouvriers avaient déserté l’usine Foxcomm de peur d’attraper le COVID-19. Ces événements vont sans surprise avoir un impact très négatif sur le nombre d’iPhone produits en 2022, et ne permettent donc pas au géant Apple de suivre l’envolée de la demande pour ses smartphones haut de gamme.

Source : AppleInsider