Les ventes de smartphones s’effondrent en Europe et battent un triste record

Ce qu'on pressentait au cours de l'année 2022 a été confirmé par les analystes de CounterPoint Research : les ventes de smartphones sur le Vieux Continent ont été catastrophiques.

On le sait, l’économie mondiale se porte mal et le smartphone ne fait plus recette. Les fabricants de smartphones ne sont pas épargnés par ce véritable marasme. Les iPhone 14 d’Apple sont un échec commercial, Samsung n’a pas écoulé autant d’appareils que prévu et de manière générale, les gens renouvellent moins souvent leur téléphone que d’habitude. Selon l’institut d’analyse CounterPoint Research, ce ralentissement de la consommation est surtout visible en Europe.

Selon les chercheurs, sur le Vieux Continent, « les ventes annuelles ont atteint les 176 millions d’unités en 2022, soit une baisse de 17 % par rapport à 2021, et le plus faible total annuel depuis 2012 ». Ils ajoutent : « le marché européen s’est contracté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 45 millions d’unités au quatrième trimestre 2022, soit le plus faible total du quatrième trimestre depuis le quatrième trimestre 2011 ».

Les ventes de smartphones en Europe ont baissé pour tous les fabricants

Malgré ces mauvais chiffres, les pires depuis 2012, certaines entreprises ont remporté de petites victoires. Apple, malgré le flop des iPhone 14 et iPhone 14 Plus, est parvenu à reprendre la place de deuxième meilleur vendeur, aux dépens de Xiaomi. Par ailleurs, ce dernier a moins subi les effets de la crise que ses concurrents. Ses ventes de smartphones au 4e trimestre en Europe n’ont baissé que de 6 %, quand celles d’Oppo et Realme subissent une baisse de 39 % et 44 % respectivement.

La situation va-t-elle se redresser en 2023 ? Pas selon Jan Stryjak, le directeur de CounterPoint Research. Il déclare : « le climat économique incertain et les tensions géopolitiques actuelles vont perdurer en 2023 et potentiellement empirer au début, le coût de la vie augmentant toujours en hiver. Quelques pays vont tomber en récession, donc avec une demande plus faible et un gros stock d’invendus, le premier semestre 2023 sera rude ».

Source : CounterPoint Research