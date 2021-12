iPhone 14 Pro et Pro Max : les deux modèles haut de gamme abandonneront l’encoche en 2022

Plusieurs années après avoir utilisé une encoche sur ses smartphones, Apple semble enfin prêt à franchir le pas et à utiliser un poinçon. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient les premiers à en profiter.

D’après un nouveau rapport de The Elec, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui mesureront 6,1 pouces et 6,7 pouces, seront les premiers iPhone à utiliser un poinçon pour la caméra frontale. Cela confirme les fuites précédentes, qui nous dévoilaient le tout nouveau design de la prochaine génération d’iPhone.

Jusqu’à présent, depuis l’iPhone X en 2017, Apple restait en retrait par rapport à la concurrence en continuant d’utiliser une encoche chaque année, mais au moins deux modèles l’année prochaine profiteront bien d’un poinçon. Pourtant, il semble que les changements d’Apple arriveront trop tard pour espérer rattraper son retard. En effet, la plupart des smartphones Android haut de gamme utiliseront une caméra sous l’écran d’ici la fin de l’année prochaine.

Les iPhone 14 se contenteront d’une encoche

D’après The Elec, deux autres iPhone non Pro, qui mesureront 6,1 et 6,7 pouces, continueront d'avoir une encoche, Apple limitant le nouveau design aux iPhone les plus chers. Il faut rappeler qu’Apple abandonnera l’iPhone mini de 5,4 pouces en 2022 et proposera à la place une gamme de quatre iPhone de 6,1 et 6,7 pouces. Cette décision serait notamment due aux ventes catastrophiques de l’iPhone 12 mini de 2020.

Bien qu’Apple ait décidé de supprimer l’encoche des iPhone 14 et 14 Pro Max, le géant américain ne compte pas se passer de son système d’authentification biométrique Face ID. En effet, les capteurs nécessaires à son fonctionnement se retrouveraient cette fois sous l’écran sur les deux modèles les plus haut de gamme. Apple n’a de toute façon pas le choix de conserver Face ID sur ses smartphones, puisque Touch ID ne serait pas de la partie en 2022.

Malheureusement pour les iPhone 14, ceux-ci ne profiteraient donc pas de grandes améliorations par rapport aux iPhone 13 de cette année. En plus de conserver l’encoche, leur écran devrait également demeurer bloqué à 60 Hz, contrairement aux iPhone 14 Pro et Pro Max qui profiteront de la technologie LTPO avec une fréquence de 120 Hz.

Source : The Elec