iPhone 14 : Apple proposerait jusqu’à 2 To de stockage l’année prochaine

Avec les iPhone 14, Apple intégrerait pour la première fois 1 To de stockage interne au sein de ses téléphones. Pour y parvenir sans augmenter ses coûts de production, le géant californien adopterait le stockage flash QLC (quad-level cell) NAND.

Pour la première fois, Apple a intégré 1 To de stockage interne à ses smartphones avec les iPhone 13 Pro. Destinés à séduire les photographes et les vidéastes, les deux flagships bénéficient du double de la mémoire maximale proposée sur les précédents smartphones de la marque. Ce surplus de stockage accompagne l'arrivée du format vidéo ProRes, un codec destiné aux utilisateurs les plus exigeants. Ce format est particulièrement gourmand en stockage.

Avec les iPhone 14, Apple irait encore plus loin. D'après les informations de MyDrivers, un média chinois, le groupe californien intégrerait jusqu'à 2 To de mémoire interne à certains de ses smartphones. On s'attend évidement à ce que les 2 To soient réservés aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les deux éditions les plus haut de gamme de la future génération.

Apple cherche à réduire les coûts de production des iPhone 14 Pro

Selon le média, Apple ambitionne d'adopter le stockage flash QLC (quad-level cell) NAND avec ses futurs fleurons. Citant des sources anonymes proches de l'industrie, un rapport de Digitimes abonde dans le même sens. “Apple travaille avec plusieurs fabricants de puces flash NAND pour développer des solutions flash NAND QLC (quad-level cell) rentables”, avance Digitimes.

Le stockage flash cellule à quatre niveaux est une technologie qui permet d'offrir une capacité de mémoire accrue sans devoir augmenter la taille de la surface. Surtout, le stockage flash QLC NAND est moins cher à produire que les technologies TLC ou MLC. En adoptant cette technologie, Apple chercherait d'abord à réduire les couts de production de ses futurs smartphones. La pénurie de puces informatiques, qui frappe toute l'industrie, a un impact sur les prix des composants liées au stockage. Consciente que la pénurie perdurera encore plusieurs mois, l'entreprise aurait pris les devants.

Sur le même sujet : Apple va complètement changer le design de ses smartphones avec les iPhone 14

Malheureusement, la mémoire flash QLC pèche par des cycles d’écriture plus faibles. Pour compenser, Apple miserait sur une augmentation de la quantité des cycles d’écriture sur les iPhone 14 Pro. De facto, les capacités du stockage flash QLC ne devraient pas faiblir avant plusieurs années d'utilisation. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers