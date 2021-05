iPhone 13 : cette vidéo révèle le design du futur flagship d’Apple

L'iPhone 13 continue d'apparaître sur la toile. Alors que les fuites et rumeurs se multiplient, un talentueux vidéaste a mis au point des rendus 3D montrant le design du futur smartphone d'Apple. La séquence permet de se faire une idée plus précise de l'encoche de taille réduite et du bloc photo dont les capteurs sont agencés à la diagonale. Du reste, l'iPhone 13 s'inscrit dans la lignée des iPhone 12, avec notamment des tranches plates.

Sur base des nombreuses fuites et rumeurs apparues au cours des derniers mois, Waqar Khan, célèbre Youtubeur indien, a développé des rendus 3D montrant l'iPhone 13 standard. Le vidéaste est connu pour ses vidéos 3D consacrées aux smartphones pas encore sortis sur le marché. L'homme se base uniquement sur les informations déjà disponibles sur la toile. On vous invite donc à la prudence.

Néanmoins, les rendus de Waqar Khan corroborent des informations déjà quasiment confirmées. Comme prévu, l'iPhone 13 se veut très proche des iPhone 12. Apple va essentiellement rester fidèle au design introduit l'an dernier. On y retrouve ainsi des tranches plates en hommage aux anciens iPhone, un cadre métallique et un bloc photo disposé dans une forme carré aux bords arrondis.

Encoche réduite, bloc photo revu….voici l'iPhone 13 !

Surtout, la vidéo met en avant une encoche de taille réduite. Comme prévu, Apple serait finalement parvenu à réduire la taille des capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. Pour gagner de la place, Apple disposerait désormais le haut parleur au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure plutôt qu'au centre de l'encoche.

Enfin, l'iPhone 13 standard se distingue des iPhone 12 par son bloc photo retravaillé. Plutôt que de disposer les objectifs à la verticale sur la partie de gauche, la firme de Cupertino place les capteurs à la diagonale. Ce changement permet à la marque de différencier ses nouveaux iPhone de la précédente génération. Notez la présence d'un scanner Lidar, déjà intégré aux iPhone 12 Pro et Pro Max, dans le coin inférieur gauche du bloc.

Pour rappel, les iPhone 13 ne sont pas attendus avant le mois de septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs smartphones signés Apple. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur le design des iPhone 13 dans les commentaires ci-dessous.