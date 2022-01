iPhone 13 Pro / Pro Max : achetez-le moins cher grâce à ce bon plan Sosh

Si vous êtes client Sosh ou que vous envisagez de le devenir, sachez que vous pouvez profiter d'un bon plan sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Du 6 au 11 janvier 2022, une vente privée permet de bénéficier d'une remise immédiate de 100 euros sur le téléphone haut de gamme d'Apple.

Sosh propose à ses clients une vente privée sur l'iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Jusqu'au 11 janvier 2022, il est possible d'acheter l'un des deux modèles pour 100 euros de moins. Ce qui fait l'iPhone 13 Pro à 1059 euros au lieu de 1159 euros et l'iPhone 13 Pro Max à 1159 € au lieu de 1259 euros.

Quelque soit le modèle que vous choisissiez, sachez que l'offre est limitée à toute commande validée avant le 11/01/2022 et dans la limite des stocks disponibles. Pour ceux qui ne sont pas encore client chez Sosh, il est possible de profiter de ce bon plan en souscrivant à l'un des forfaits mobile sans engagement disponibles sur le site de Sosh.

Vous pouvez garder le forfait seulement le premier mois et résilier dans la foulée si ce n'est que le smartphone qui vous intéresse. Une offre plutôt intéressante qui permet de bénéficier et de la qualité du réseau d'Orange et d'un iPhone 13 Pro / Pro Max à prix réduit. Les promotions sur les derniers téléphones Apple étant assez rares, c'est plutôt pas mal donc, à quelques jours du début des soldes d'hiver 2022.