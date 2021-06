L'iPhone 13 Pro s'annonce très semblable à l'iPhone 12 Pro. Néanmoins, Apple a intégré quelques nouveautés et changements à son nouveau fleuron haut de gamme, dont une encoche plus discrète et un lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran. C'est une première !

En collaboration avec le média néerlandais LetsGoDigital, Jermaine Smit, le talentueux graphiste derrière la chaîne YouTube Concept Creator, a mis au point de sublimes rendus montrant l'iPhone 13 Pro, l'un des deux modèles premium de la gamme des iPhone 13. Comme l'an dernier, Apple va en effet décliner la nouvelle génération d'iPhone en 4 versions : un iPhone 13 standard, un iPhone 13 mini, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.

Sans surprise, le graphiste s'est basé sur les différentes rumeurs apparues sur la toile au cours des derniers mois pour mettre au point les rendus. On vous invite donc à prendre les nouveautés et changements illustrés dans les images avec un certain recul. Il n'est pas rare qu'Apple parvienne à garder le secret sur certains éléments jusqu'à la keynote.

Un iPhone 13 Pro très proche de l'iPhone 12 Pro, pas de révolution cette année !

Tout d'abord, on remarquera que l'iPhone 13 Pro n'est pas très différent de l'iPhone 12 Pro. Apple reprend les fondamentaux introduits l'an dernier, comme le cadre anguleux tout de métal qui rappelle les anciens iPhone et des tranches plates. Comme le soulignaient récemment les analystes de TrendForce, il s'agit d'une génération de transition pour le géant californien.

Des changements sont cependant au programme. Apple est finalement parvenu à réduire la taille de l'encoche qui abrite les capteurs indispensables au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. Pour gagner de la place, Apple dispose désormais le haut parleur au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure plutôt qu'au centre de l'encoche. Ce changement très attendu a été confirmé à de multiples reprises au cours des derniers mois.

En complément de Face ID, Apple intègre un lecteur d'empreintes Touch ID. Par la toute première fois, ce capteur est glissé sous l'écran. C'est aussi la première fois qu'Apple propose deux méthodes d'authentification biométrique. Dans un soucis de minimalisme, l'entreprise avait tout misé sur Face ID jusqu'ici. La généralisation du port du masque a obligé Apple à revoir ses plans.

Source : LetsGoDigital