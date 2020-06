Huawei P40 Pro : suivi des yeux, mode portrait de nuit, découvrez les nouveautés d’EMUI 10.1

Huawei déploie une nouvelle mise à jour pour le P40 Pro. Numérotée 10.1.0.140, elle ne fait que corriger quelques bugs. Elle apporte également de nouvelles fonctions, notamment sur la partie photographique. Parmi les nouveautés se trouve un nouvel outil de tracking oculaire bien pratique pour les portraits.

Le P40 Pro de Huawei est un excellent smartphone. Nous l’avons largement démontré dans notre test complet. Il aurait été pratiquement parfait s’il avait été pourvu des services Google qui font tant défaut à la firme chinoise. Et c’est bien dommage, car non seulement le smartphone offre une excellente prise en main et de belles performances, mais il améliore également considérablement la qualité des clichés pris avec son étonnant triple capteur photo accompagné d’une caméra temps de vol.

Et Huawei améliorera évidemment cette expérience photographique grâce à des mises à jour. La firme chinoise démarre justement le déploiement d’une nouvelle version du firmware du P40 Pro, comme le révèle le site Gizchina qui relaie l’information. Elle est numérotée 10.1.0.140. Et elle pèse 514 Mo tout de même. Ce qui veut dire que cette mise à jour ne fait pas que corriger des bugs ou des incompatibilités. Et cela se confirme grâce à la note explicative qui accompagne la mise à jour.

Des nouveautés pour le capteur selfie

Deux nouveautés importantes y sont détaillées. La première concerne le capteur selfie 32 mégapixels. Il s’enrichit d’une fonction pour suivre les yeux de celui qui sera pris en photo. Une fonction annoncée comme très rapide, qui permettra de prendre des selfies nets en toutes circonstances. Notez que le capteur selfie s’enrichit aussi d’un retardateur.

La seconde nouveauté est le « Portrait Super Night Scene Mode 3.0 ». Déjà croisé dans le Nova 7, il s’agit d’un mode qui s’adresse ici aussi principalement au capteur selfie, même si le mode portrait classique (avec les capteurs principaux) devrait également en bénéficier. Ce nouveau mode réalise un traitement supplémentaire au niveau de la peau du visage afin que le rendu soit plus naturel. Ce nouveau mode apporterait également plus de détails aux clichés. Reste à savoir si cela implique un temps de pause plus long.

Le déploiement de cette mise à jour est en cours. Comme toujours elle se fait par vague. Cela a commencé avec la Chine et devrait toucher le reste du monde dans les prochains jours.

Source : Gizchina