iPhone : Apple s’accroche coûte que coûte à son port Lightning

Apple ne veut pas que quelqu’un s’en prenne à son port Lightining. Alors que l’Europe veut standardiser les chargeurs pour les smartphones, la seule marque qui serait impactée par ce changement, Apple, est montée au créneau pour défendre sa technologie propriétaire, argumentant l’impact environnemental si la firme est forcée de changer son connecteur.

Cette semaine, le Parlement européen a rendu un avis à propos des chargeurs pour smartphones. Elle prône l’adoption d’un standard pour les connecteurs. Ce n’est pas la première fois que l’Europe s’exprime dans ce sens. Mais, auparavant, le Parlement préférait en référer au bon vouloir des constructeurs, tandis que cette fois, il annonce qu’une loi pourrait être votée afin de forcer la main des derniers récalcitrants.

Il y a deux objectifs. Le premier est d’amener certaines marques à abandonner (enfin) les normes désuètes, comme le microUSB encore utilisé dans les segments entrée de gamme. Le second objectif est d’uniformiser le marché des connectiques et des accessoires, afin d’offrir aux consommateurs une expérience lissée. Voire même, les constructeurs n’auraient plus forcément besoin d’intégrer un câble USB et un chargeur dans chaque boite. Ce qui amènerait à moins de gaspillage.

Lire aussi : Chargeurs de smartphone non officiels : feux, décès… certains modèles sont trop dangereux selon l’UFC-Que Choisir

Mais une voix s’élève : Apple. Rappelons que tous les iPhone depuis l’iPhone 5 sont équipés d’un port Lightning. Une loi obligerait Apple à abandonner son port Lightning contre un port USB type-C standard. Ce qu’elle ne veut pas. Dans une déclaration officielle relayée par Reuters, la firme explique qu’une loi obligeant à utiliser des standards en téléphonie mobile serait contreproductive, car les consommateurs seraient alors obligés de renouveler tous leurs accessoires, jetant ainsi au rebut de nombreux composants informatiques. En outre, elle affirme qu’une obligation d’adhérer à un standard unique briderait l’innovation technologique. Ce qui ressemble à de la mauvaise foi.

Un bel exercice de mauvaise foi

Un peu d’histoire pour expliquer cela. La téléphonie mobile a longtemps été victime d’une guerre des standards sur les chargeurs. Chaque marque avait son propre chargeur : Ericsson, Nokia, Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Siemens, etc. Puis, les standards USB ont pris le pas. D’abord le mini USB. Puis le microUSB. Et, en 2015, l’USB type-C a commencé d’apparaître sur les tranches des smartphones. Comme dit la firme dans sa déclaration, l’industrie est passée d’une trentaine de connecteurs à trois. Toute l’industrie a fait cet effort. Sauf Apple.

La firme de Cupertino a toujours aimé s’appuyer sur des technologies propriétaires ou des standards dont elle a participé au développement, afin de garder le contrôle. FireWire et Thunderbolt n’en sont que deux exemples. Mais le plus flagrant est le port Lightning qui équipe aujourd’hui les iPhone, les iPad et même certains MacBook. Le port Lightning est apparu pour la première fois dans l’iPhone 5, remplaçant un autre port propriétaire, le fameux port « 30 pins ».

Quand Apple a opté pour le port Lightning, personne ne l’a forcée. Et pourtant, elle a largement participé à mettre à la décharge des dizaines de millions d’accessoires. Et que dire de la décision d’abandonner le port jack 3,5 mm, qui est un standard audio ? Depuis deux ans, Apple ne fournit même plus d’adaptateur Lightning vers jack, rendant obsolètes son parc installé de casques Beats. Est-ce que cela lui a posé un problème idéologique ? Non. Sans parler de la recrudescence de copies dangereuses de chargeurs Apple, causée par l’adoption de technologies propriéraires, mais séduisants parce que beaucoup moins chers.

Source : Engadget