iPhone 12 : les capteurs photos échouent au contrôle qualité à quelques semaines du lancement

Un fournisseur d’Apple rencontrerait des difficultés de dernière minute sur les capteurs photo de l’iPhone 12. Les modules ont échoué au contrôle de qualité interne. Impossible de les livrer en l’état pour l’assemblage final, mais Apple réussirait malgré tout à éviter de repousser davantage le lancement des prochains iPhone.

Les capteurs photo de l’iPhone 12 ne seraient pas encore au point à environ un mois de la prochaine keynote d’Apple. Genius Electronic Optical, l’un des fournisseurs de la firme lui aurait envoyé une note d’urgence l’informant d’un défaut de qualité sur l’objectif grand angle. Le problème a été identifié lors de tests à haute température et à humidité élevée des modules photo. Des fissures apparaîtraient sur le revêtement du capteur grand-angle.

Seuls les iPhone 12 non Pro sont concernés

Connaissant les exigences d’Apple vis-à-vis de ses fournisseurs, Genius Electronic Optical devra trouver une solution d’urgence. L’entreprise se charge uniquement de la production des capteurs de l’iPhone 12 (5,4″) et de l’iPhone 12 Max (6,1″). Apple n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Les modèles Pro ne sont pas concernés par ces difficultés étant donné que leurs capteurs sont fournis par une autre entreprise du nom de Largan.

D’après Kuo, ce fournisseur ne rencontre aucun problème de qualité. Apple a la garantie de pouvoir se tourner vers ce dernier pour l’ approvisionnement des iPhone 12 de base, d’autant plus que les difficultés ne concernent que l’objectif grand-angle. « Nous pensons que vu le calendrier incertain de Genius et les incertitudes concernant la résolution de ce problème de qualité, Apple accordera la priorité de l’achat de l’objectif grand angle 1 / 2,6 « 7P à Largan », note l’analyste du cabinet TF International Securities dans son rapport.

La Pomme peut au moins compter sur Largan pour l’approvisionnement initial afin d’assurer le lancement des deux ‌iPhone 12‌ non pro. On peut néanmoins craindre qu’ils soient disponibles en quantité limitée les premières semaines. Apple réussirait malgré tout à éviter de repousser davantage la sortie des iPhone 12. La firme a en effet confirmé cette semaine que le lancement connaitra quelques semaines de retard, sans plus de précision. Certaines fuites tablent toutefois sur une sortie à la mi-octobre. La prochaine Keynote quant à elle se déroulerait bien en septembre comme d’habitude.

