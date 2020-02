iPhone 12 : l’épidémie de coronavirus risque de perturber le lancement

Le lancement de l’iPhone 12 devrait rencontrer des obstacles, rapporte Digitimes. Suite à l’épidémie de coronavirus en Chine, Apple risque de rencontrer des retards dans son calendrier de production habituel. En conséquence, la firme de Cupertino ne disposerait que d’un faible stock d’iPhone pour la sortie en septembre 2020.

En raison des dispositions sanitaires prises par Pékin, de nombreuses entreprises chinoises tournent au ralenti. Certaines lignes de production en Chine sont même complètement fermées jusqu’à nouvel ordre. Selon un rapport de Digitimes, la situation risque d’affecter le calendrier de production de l’iPhone 12. Par contre, le lancement de l’iPhone 9, attendu dans le courant du mois de mars prochain, ne serait pas bouleversé par l’épidémie.

Des stocks d’iPhone 12 insuffisants en septembre 2020 ?

Fidèle à ses habitudes, Apple a programmé le début de la production de masse des iPhone 12 pour le mois de juin 2020. De cette façon, les lignes de production de la firme en Chine disposent de plusieurs mois pour constituer d’importants stocks de smartphones avant la sortie sur le marché. Á cause de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV, Apple pourrait devoir décaler le lancement de la production de plusieurs semaines.

Les mesures sanitaires du gouvernement chinois empêcheraient en effet Apple de réaliser les tests de validation de ses nouveaux iPhone dans les temps. Face à la crise, l’entreprise aurait en effet reporté l’arrivée des ingénieurs chargés des tests et de l’aide au développement. Sans surprise, Apple a décidé de limiter les déplacement de ses employés en Chine jusqu’à nouvel ordre.

Dans ces conditions, Digitimes s’attend à ce qu’Apple ne dispose que d’un faible stock d’iPhone 12 et iPhone 12 Pro pour le lancement en septembre. Néanmoins, la firme présenterait bien ses 4 nouveaux iPhone dans les temps. Les rumeurs parlent d’une keynote le 8 septembre 2020. Pour rappel, le coronavirus a déjà causé la mort de plus de 1100 personnes. 99% des cas ont été recensés en Chine. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

