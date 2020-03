iPhone 11, AirPods Pro, la production des produits Apple reprend presque normalement

Certains signes encourageants montrent que la production des produits Apple reprend peu à peu, notamment sur les produits populaires comme l’iPhone 11 et les AirPods. Les délais d’attente entre une commande et une livraison ont été divisés par trois ces deux dernières semaines. Ce qui veut dire que ces mêmes produits sont réapprovisionnés presque normalement.

Le 17 février dernier, Apple a publié une note financière annonçant qu’elle n’atteindrait pas les objectifs financiers de son deuxième trimestre fiscal (clos fin du mois de mars). Deux raisons à cela. La première est la chute considérable de la demande en Chine, frappée de plein fouet par le coronavirus. Rappelons que l’Empire du Milieu représente le second marché en volume et en valeur pour Apple. La seconde est l’arrêt de la production dans les usines de ses partenaires. Une situation qui engendre, au niveau mondial, des ruptures de stock temporaires.

Un mois plus tard, des signes encourageants proviennent de Chine. De moins en moins de nouveaux cas de coronavirus sont découverts en Chine. Et la vie économique y reprend, notamment dans les usines qui ont redémarré leurs lignes de production. Apple serait l’un des bénéficiaires de cette reprise. C’est ce qu’affirme un rapport publié par le fonds de capital-risque américain Loup Ventures. Ce dernier étudie depuis plusieurs années les délais de livraison sur l’Apple Store en ligne. Et ceux-ci ont été considérablement réduits.

Les délais d’attente de l’iPhone 11 divisés par trois

Voici quelques exemples de délais constatés par le fonds. L’iPhone 11 64 Go et l’iPhone 11 Pro 64 Go, deux produits très populaires, ont vu leurs délais d’attente divisés par trois. Ils étaient de 6,7 jours le 4 mars (le plus long délai constaté). Ils sont passés à 2 jours le 17 mars. Les AirPods Pro et les AirPods 2e génération bénéficient également d’une amélioration, même si elle est moins spectaculaire. Sur la même période, les délais sont passés de 10,6 jours à 7,4 jours.

Le fonds d’investissement met cependant en garde sur les conclusions de son rapport. Même si ses analystes étudient les délais de livraison d’Apple depuis de nombreuses années, deux raisons peuvent faire évoluer cette donnée. La hausse de la production en début de chaîne, hypothèse relevée ici. Mais aussi la baisse de la demande en fin de chaîne. Puisque le coronavirus atteint désormais l’Europe et les États-Unis, Apple a décidé de fermer ses boutiques dans les pays concernés. À cela s’ajoutent les problèmes logistiques d’approvisionnement et de livraison. Autant de raisons qui peuvent induire en erreur. Cependant, un constant est clair : si les produits sont disponibles, alors les usines qui les produisent fonctionnent.

Source : Loup Ventures