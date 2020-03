Coronavirus : Apple ferme l’ensemble des Apple Store en Italie pour une durée indéterminée

La situation du coronavirus en Italie a conduit Apple à fermer les 17 Apple Store que compte la péninsule. La firme explique que cette fermeture sera maintenue jusqu’à une « date ultérieure » sans plus de précisions. En attendant que la situation n’évolue, Apple redirige ses clients vers son assistance téléphonique et son site web.

La mesure était inéluctable : Apple a été contraint de fermer ses 17 Apple Store italiens. Le pays est devenu en quelques temps le deuxième foyer de contamination après la Chine, avec plus de 12 000 cas de personnes infectées confirmés dont près de 900 personnes en soins intensifs et 827 morts au moment où nous écrivons ces lignes. Ce qui a forcé l’Italie à prendre des mesures de confinement particulièrement strictes depuis le 9 mars. L’Italie a déjà fermé ses écoles, salles de sport, musées, boîtes de nuit et autres lieux publics.

Date de réouverture incertaine

En parallèle de l’annonce d’Apple, on apprenait par ailleurs ce matin du premier ministre Italien Giuseppe Conte que les bars, restaurants, coiffeurs, et autres commerces non essentiels seraient également fermés. De son côté, Apple n’annonce pas pour l’heure de date de réouverture, se contentant de dire que ses magasins resteront fermés « jusqu’à une date ultérieure ». L’Italie a fixé la date du 3 avril pour lever l’essentiel des mesures de confinement. Mais au vu de la propagation du virus, officiellement qualifiée de pandémie par l’OMS, et de la multiplication par 13 du nombre de cas hors de Chine, il n’est pas impossible que ces mesures soient in fine prolongées de quelques semaines.

En attendant, les clients Apple sont redirigés vers le site officiel de la marque ou vers le support téléphonique. La fermeture de magasins est une mesure extrêmement exceptionnelle, mais l’ampleur inédite de la crise autour du coronavirus a conduit Apple à la mettre en place pour la seconde fois depuis le début de l’année. Début février, Apple avait en effet fermé l’ensemble de ses Apple Store en Chine. The Verge précise que presque tous les points de vente ont depuis rouvert leur portes dans le pays, à l’exception de quatre Apple Store.

Source : The Verge