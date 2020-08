iPad Pro : Apple lancerait sa première tablette 5G en octobre 2020

Apple lancerait un iPad Pro compatible 5G lors de la la keynote d’octobre 2020, révèle un nouveau rapport en provenance de Chine. Quelques mois plus tard, la firme de Cupertino commercialiserait ensuite un nouvel iPad Air très inspiré de l’iPad Pro, avec notamment un port USB-C et un Smart Connector.

Selon les informations relayées par nos confrères de MyDrivers, un média chinois, Apple s’apprêterait à lancer un nouvel iPad Pro. Presque identique à l’iPad Pro 2020 dévoilé début d’année, cette tablette se distinguerait uniquement par compatibilité avec la 5G. Du reste, on retrouverait Face ID, l’écran LCD borderless et le chipset A12Z Bionic. On s’attend à ce que Tim Cook lève le voile sur la tablette lors de la keynote du 13 octobre 2020 dédié aux iPhone 12. La date de lancement reste encore à confirmer.

Un iPad Air 4 avec port USB-C similaire à l’iPad Pro en 2021

Toujours selon MyDrivers, Apple prépare aussi un nouvel iPad Air. Très différent de l’iPad Air 3, cet iPad Air 4 se rapprocherait davantage de l’iPad Pro. La tablette serait équipée d’un port USB-C à la place du traditionnel connecteur Lightning, d’un Smart Connector pour accueillir le Magic Keyboard, d’un écran Liquid Retina de 11 pouces (ou 10,8 pouces) et de quatre haut-parleurs. Apple proposerait 128/256/512 Go d’espace de stockage interne. Evidemment, la tablette serait compatible avec l’Apple Pencil.

On peut également s’attendre à ce que l’iPad Air se rapproche du design de l’iPad Pro. Apple abandonnerait ainsi le TouchID pour la reconnaissance faciale 3D Face ID. Une rumeur évoque aussi l’arrivée d’un lecteur d'empreintes TouchID sous l’écran. Sans surprise, le prix de la tablette serait donc revu à la hausse suite à ces nouveautés. Pour mémoire, l’iPad Air 3, une version intermédiaire entre l’iPad standard et l’iPad Pro, est actuellement tarifé à un prix de 569 euros.

Apple devrait lancer ce nouvel iPad Air dans le courant du mois de mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPad. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers