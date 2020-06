iPad Pro 2021 : 5G, mini-led, les premières caractéristiques de la prochaine tablette d’Apple se précisent

Le prochain iPad Pro d’Apple devrait être disponible en 2021. Les premiers détails concernant la tablette commencent à émerger sur le net. Elle devrait être équipée de la 5G ainsi que d’un écran mini-led, comme d’autres futurs terminaux de la marque.

Le prochain iPad Pro se fait attendre, puisqu’il n’est pas prévu avant l’année 2021. Mais aujourd’hui, les premiers détails techniques commencent à apparaître sur le net, nous donnant un aperçu des grandes forces de la future tablette.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

Le compte Twitter Lovetodream, qui a pour habitude de faire dans les fuites, indique que l’iPad Pro 2021 serait équipé de la 5G. Il serait en effet doté de la puce 5G X55 de Qualcomm, qui lui permettrait de profiter de ce nouveau réseau dut futur. Il compléterait ainsi le processeur A14X, mentionné dans le tweet et encore non annoncé. Actuellement, l’iPad Pro est équipé d’un processeur A12Z. Un A14X signifierait un gain de puissance logique, mais encore impossible à quantifier. Il s’agit là d’une confirmation d’une rumeur qui court déjà depuis quelques semaines.

Le tweet semble également confirmer la présence d’un écran mini-Led sur l’iPad Pro. Cette technologie, déjà utilisée par Apple sur ses écrans Pro Display XDR, consiste à éclairer la dalle via des milliers de mini-leds sous l’affichage. Cette technique permet une plus haute luminosité et surtout un contraste très élevé, avec des blancs éclatants et des noirs très profonds. Cette technologie d’écran pourrait devenir le prochain gros argument d’Apple. En effet, l’analyste Ming-Cho Kuo, qui vise toujours juste, indique que la firme de Cupertino pourrait également l’utiliser sur ses MacBooks Pro.

Le prochain iPad Pro devrait arriver en 2021, et non 2020. Un décalage qui n’est pas du au coronavirus, mais à la difficulté qu’aurait Apple à mettre un tel écran sur sa tablette. Quoi qu’il en soit, nous devrions voir d’autres rumeurs émerger sur la tablette avant sa sortie.