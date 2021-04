iPad Pro : Apple fait face à une pénurie d’écrans Mini-LED

Apple rencontre des soucis de production avec l'écran Mini-LED des iPad Pro. D'après les informations obtenues par Bloomberg, le géant de Cupertino devrait malgré tout lancer sa nouvelle tablette haut de gamme dans le courant du mois d'avril 2021. Néanmoins, les stocks de lancement s'annoncent plus limités que prévu.

D'après les fuites apparues sur la toile au cours des derniers mois, Apple s'apprête à lancer une nouvelle génération d'iPad Pro. Cette nouvelle tablette se distingue de ses prédécesseurs par l'intégration d'un écran Mini-LED. La technologie Mini-LED est une technique de rétroéclairage composée de milliers de minuscules LED placée sous la dalle LCD. Cet iPad haut de gamme serait aussi compatible avec la 5G.

Selon un nouvel article de Bloomberg, Apple rencontre d'importantes difficultés dans la production de ces écrans Mini-LED de 12,9 pouces. Citant des sources proches de l'industrie, les fournisseurs étrangers d'Apple enregistrent des rendements de production désastreux. Un des fabricants de dalles MiniLED a même dû récemment suspendre la production afin de mettre en place des améliorations de son processus.

Apple lancerait l'iPad Pro avant la fin du mois d'avril

De facto, la firme californienne fait face à une pénurie d'écrans Mini-LED. Pour mémoire, les fournisseurs d'Apple avaient déjà rencontré des difficultés à produire les dalles pour l'iPad Pro 5G en 2020. Face au retard accumulé, le groupe avait préféré reporter de plusieurs mois le lancement des tablettes. Dans ces conditions, Bloomberg s'attend à ce que cette nouvelle génération d'iPad Pro soit lancée en quantité très limitée. En dépit des difficultés, Apple annoncerait les tablettes avec écran Mini-LED d'ici la fin du mois d'avril 2021. On peut s'attendre à ce que la marque confirme l'organisation d'une keynote dans les semaines à venir, à moins qu'Apple ne se contente d'un communiqué de presse.

En parallèle, la production d'iPad et de MacBook est paralysée par la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie. La fabrication de certains modèles serait actuellement à l'arrêt. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux iPad. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

