Apple lancerait un iPad Pro 5G en avril 2021

Plusieurs sources anticipent en plus de futures autres mises à jour de la gamme iPad de nouveaux iPad Pro compatibles 5G. La fenêtre de lancement serait fixée au mois d'avril ce qui pourrait indiquer que ce nouvel iPad sera au coeur de la prochaine keynote d'Apple.

On vous en parlait ce matin : Apple prévoit plusieurs mises à jour dans la gamme iPad avec un possible iPad OLED à venir en 2022. Or d'après plusieurs sources dont le réputé journal économique Bloomberg, Apple se prépare aussi à lancer de manière imminente un iPad Pro compatible 5G. Celui-ci pourrait être dévoilé dès le mois d'avril selon les sources proches du dossier.

L'arrivée de la 5G sur un produit comme l'iPad Pro a du sens, car cela permettrait à la tablette de délivrer une connectivité internet incroyablement rapide dans les zones couvertes – et de profiter de la 4G là où ce n'est pas possible, sans partage de connexion, ce qu'il était déjà permis de faire sur les variantes 4G des iPad.

Apple se prépare à faire entrer les iPad Pro dans l'ère de la 5G

Outre la connectivité 5G cet iPad Pro bénéficierait d'une puce un peu plus puissante (sans doute une puce A14X avec une puissance proche de la puce des Macs M1). Le produit serait proposé en 11″ et 12,9″. A part la 5G et la nouvelle puce les nouveautés ne devraient pas être nombreuses. Tout juste espère-t-on un écran mini-LED sur le modèle le plus grand. La technologie mini-LED est en quelque sorte l'équivalent Apple du QLED chez Samsung.

Il s'agit d'une écran LCD qui exploite un effet quantique pour se rapprocher des contrastes permis par la technologie OLED. Une rumeur non confirmée suggère que Apple a également testé la connectivité Thumderbolt ce qui pourrait permettre des transferts volumineux plus rapides, et de connecter des périphériques consommateurs de bande passante comme un écran externe 4K-8K, du stockage SSD ou un boîtier PCIe.

Ce qui serait si cela se confirme assez inédit sur une tablette. Bien sûr nous ne sommes qu'à quelques semaines d'avril et pour l'heure on attend encore de Cupertino une invitation pour sa future keynote en streaming.

