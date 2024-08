La version Wi‑Fi + Cellular de l'iPad Air est en vente flash chez Amazon. Au cours d'une offre à durée très limitée, le modèle 2022 de la tablette Apple avec la puce M1 est disponible à prix cassé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPad Air de 2022 est à l'honneur sur la plateforme française d'Amazon. Actuellement, la version Wi‑Fi + Cellular de la tablette Apple disponible dans un coloris mauve est à 585 euros au lieu de 989 euros. Cela correspond à une remise immédiate de plus de 40 % de la part du géant du commerce en ligne. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lire aussi – Meilleur iPad : quelle tablette Apple choisir en 2024 ?

Dévoilé au cours du mois de mars 2022, l'iPad Air de cinquième génération lié à l'offre Amazon possède un écran Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10,9 pouces avec la technologie IPS, une définition de 2360 x 1640 pixels, une large gamme de couleurs (P3) et un affichage True Tone. On retrouve également la puce Apple M1, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go, le système d'exploitation iPad OS 15, un appareil photo grand‑angle 12 MP, une caméra avant ultra grand‑angle 12 MP et une autonomie avoisinant les 10 heures d'utilisation. Enfin, l'iPad Air est fourni avec un câble de recharge USB-C et un adaptateur d’alimentation USB-C de 20 W.